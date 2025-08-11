Η Alpha Bank «τρέχει» συνθετική τιτλοποίηση ύψους 1,2 δισ. ευρώ

Τη διαδικασία εκτέλεσης μιας σημαντικής συναλλαγής μεταφοράς κινδύνου που συνδέεται με χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων ξεκίνησε η Alpha Bank, μεταδίδει το Bloomberg, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα

Η Alpha Bank σχεδιάζει να πουλήσει σε επενδυτές μέρος του κινδύνου από επιχειρηματικά της δάνεια, ώστε να απελευθερώσει κεφάλαια για νέες χρηματοδοτήσεις και εξαγορές, με τη βοήθεια της UniCredit, μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το μέγεθος του εν λόγω χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς η συμφωνία είναι ιδιωτική. Η UniCredit, η οποία πρόσφατα αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στην τράπεζα σε περίπου 20%, ενεργεί ως σύμβουλος της συναλλαγής, σημείωσαν οι πηγές.

Η πιθανή συμφωνία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και οι όροι παραμένουν υπό διαπραγμάτευση με τους επενδυτές, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Εκπρόσωποι της Alpha Bank και της UniCredit αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Οι λεγόμενες SRT (Significant Risk Transfers) αποτελούν έναν τρόπο για να μπορούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ασφαλίζουν δάνεια έναντι αθέτησης πληρωμών, πουλώντας σε επενδυτές ομόλογα συνδεδεμένα με πιστωτικό κίνδυνο. Οι συναλλαγές αυτές επιτρέπουν στις τράπεζες να ενισχύουν τους δείκτες φερεγγυότητάς τους και να απελευθερώνουν κεφάλαια που διαφορετικά θα έπρεπε να δεσμεύσουν για την κάλυψη κανονιστικών απαιτήσεων, αυξάνοντας έτσι τα περιθώριά τους για νέες χρηματοδοτήσεις ή εξαγορές.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να εξαγοράσει την AXIA Ventures, η οποία θα συγχωνευθεί με τις υπηρεσίες επενδύσεων και τη μονάδα επενδυτικής τραπεζικής της τράπεζας. Ολοκλήρωσε επίσης πρόσφατα την εξαγορά του 100% της FlexFin, η οποία ειδικεύεται στη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η UniCredit και η Alpha Bank διατηρούν σχέση από το 2023, όταν η ιταλική τράπεζα αγόρασε ποσοστό περίπου 9% από την ελληνική κυβέρνηση, μαζί με πλειοψηφικό μερίδιο στη θυγατρική της Alpha Bank στη Ρουμανία. Στα τέλη Μαΐου, η UniCredit διπλασίασε το ποσοστό της, δηλώνοντας ότι θα αποκτήσει φυσική κατοχή των επιπλέον μετοχών μόλις λάβει την κανονιστική έγκριση για να κατέχει ποσοστό έως και 29,9%.

Η παγκόσμια αγορά SRT θα μπορούσε να αναπτυχθεί κατά μέσο όρο 11% ετησίως τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Bloomberg Intelligence. Η KBC Group, η UBS Group, η Natixis, η Caixabank, η Aareal Bank, η Erste Group Bank, η Standard Chartered και η ING Groep συγκαταλέγονται μεταξύ των τραπεζών που, σύμφωνα με το Bloomberg, βρίσκονται σε συζητήσεις ή ολοκληρώνουν τέτοιες συμφωνίες.