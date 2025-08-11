Η Tesla βυθίζεται στα προβλήματα και χάνει τα «βαριά χαρτιά» της

Μέσα σε δύο χρόνια, έξι κορυφαία στελέχη έχουν αποχωρήσει, ενώ οι πωλήσεις πέφτουν και τα νομικά μέτωπα πολλαπλασιάζονται.

Η Tesla αντιμετωπίζει σειρά σοβαρών προβλημάτων τους τελευταίους μήνες, με πτώση πωλήσεων, απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα, νομικές περιπέτειες και δημόσια κατακραυγή.

Μέσα στο 2024, η εταιρεία του Έλον Μασκ βρέθηκε αντιμέτωπη με: μείωση πωλήσεων και αποθαρρυντικά αποτελέσματα β΄ τριμήνου, αγωγή μετόχων για τους ισχυρισμούς της γύρω από τα ρομποταξί, καταδίκη για θανατηφόρο δυστύχημα με το Autopilot και αποζημίωση 300 εκατ. δολαρίων, καθώς και λανσάρισμα ρομποταξί που παραβίασαν τον ΚΟΚ. Η ασταθής σχέση του Μασκ με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επιβάρυνε περαιτέρω το κλίμα.

Η συσσωρευμένη κρίση έχει πλήξει την εικόνα της Tesla, οδηγώντας τη μετοχή της σε πτώση σχεδόν 13% φέτος. Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετωπίζει και πρόβλημα διατήρησης στελεχών: την τελευταία διετία, έξι κορυφαία στελέχη έχουν αποχωρήσει.

Μόλις την Πέμπτη έγινε γνωστό ότι ο Pete Bannon, επικεφαλής της ομάδας Dojo, αποχωρεί, σύμφωνα με το Bloomberg. Παράλληλα, ο Μασκ αποφάσισε να κλείσει το πρόγραμμα Dojo -το in-house υπερυπολογιστικό σύστημα της Tesla- μεταφέροντας την ομάδα σε άλλους τομείς της εταιρείας. Λίγες ώρες αργότερα, ο Μασκ επιβεβαίωσε ουσιαστικά την είδηση μέσω του X, λέγοντας πως «δεν έχει νόημα η Tesla να μοιράζει τους πόρους της σε δύο διαφορετικά σχέδια AI chips», υπογραμμίζοντας ότι πλέον «όλη η προσπάθεια» επικεντρώνεται στα chips AI5, AI6 και τα επόμενα.

Ο Bannon, που βρισκόταν στην Tesla από το 2016 και είχε προηγουμένως εργαστεί στην Apple, δεν έχει σχολιάσει δημόσια την αποχώρησή του.