Bloomberg: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να συνομιλήσουν με τον Τραμπ πριν συναντήσει τον Πούτιν

Στην επιδίωξη των ευρωπαϊκών χωρών να συνομιλήσουν με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, αναφέρεται το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Στην επιδίωξη των ευρωπαϊκών χωρών να συνομιλήσουν με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, αναφέρεται το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Συγκεκριμένα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν μιλήσουν μαζί του πριν την Παρασκευή, όταν και αναμένεται να συναντηθούν Τραμπ και Πούτιν, όπως ανέφεραν ανώνυμες πηγές στο αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οποιαδήποτε συνομιλία θα ακολουθήσει ένα Σαββατοκύριακο έντονης διπλωματίας μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων, το οποίο περιελάμβανε συναντήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο το Σάββατο με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι. Οι πρέσβεις της ΕΕ ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες την Κυριακή και οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ έχουν προγραμματιστεί να συνεδριάσουν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συζητήσεων μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων, ο Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή Ντονμπάς στη Ρωσία, καθώς και την Κριμαία, την οποία οι δυνάμεις του προσάρτησαν παράνομα το 2014, ως προϋπόθεση για να «ξεκλειδώσει» η εκεχειρία και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια διαρκή διευθέτηση, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Κάτι τέτοιο πιθανότατα θα σήμαινε ότι το Κίεβο θα πρέπει να παραδώσει τμήματα των περιοχών Λουχάνσκ και Ντόνετσκ που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας και να δώσει στη Ρωσία μια νίκη που ο στρατός της δεν μπόρεσε να επιτύχει στρατιωτικά από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Εάν η διαδικασία προχωρήσει, το εδαφικό θέμα «θα πρέπει να είναι στο τραπέζι», μαζί με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε την Κυριακή στο ABC. Υπονόησε ότι αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αναγνώριση από την Ουκρανία ότι έχει χάσει τον έλεγχο μέρους του εδάφους της χωρίς να παραιτηθεί επίσημα από την κυριαρχία επί αυτών των περιοχών.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της πιέζουν για μια εκεχειρία που θα παγώνει τις συγκρούσεις στην πρώτη γραμμή των μαχών ως ένα αρχικό βήμα πριν από τις συνομιλίες, ενώ πιστεύουν επίσης στη συνέχιση της άσκησης οικονομικής πίεσης στη Μόσχα μέσω κυρώσεων. Από την πλευρά του ο Τραμπ είχε απειλήσει με κυρώσεις τη Ρωσία πριν από την προθεσμία των ΗΠΑ που έληξε την περασμένη Παρασκευή, αλλά μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να λάβει άμεσα μέτρα στο Κρεμλίνο πέρα από την εφαρμογή πρόσθετων δασμών στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι το Κίεβο δεν θα παραχωρήσει εδάφη, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύτηκαν για τη συνεχή υποστήριξή τους στην κυριαρχία της Ουκρανίας.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία», δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες το Σάββατο σε κοινή δήλωση. «Η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων», δήλωσαν. Η δήλωση υποστηρίχθηκε από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Φινλανδίας.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν εμπλακεί στενά στην τρέχουσα διπλωματία και έχουν δείξει ενδιαφέρον να ευθυγραμμιστούν με την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που συζητούν Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι, η Μόσχα θα πρέπει να σταματήσει την επίθεσή της στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια της Ουκρανίας κατά μήκος των σημερινών γραμμών μάχης.

Δεν είναι σαφές εάν η Μόσχα είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση, η οποία περιλαμβάνει τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι οι πολεμικοί του στόχοι παραμένουν αμετάβλητοι. Περιλαμβάνουν απαιτήσεις προς το Κίεβο να εγκαταλείψει τη φιλοδοξία του για ένταξη στο ΝΑΤΟ, καθώς και να αποδεχτεί την απώλεια της Κριμαίας και των άλλων τεσσάρων ανατολικών και νότιων ουκρανικών περιοχών από τη Ρωσία.