Επανέναρξη υπηρεσιών εκφόρτωσης και αεριοποίησης στον τερματικό σταθμό LNG Αλεξανδρούπολης

Επαναλειτουργούν οι υπηρεσίες εκφόρτωσης και αεριοποίησης στον Τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ/LNG) της Αλεξανδρούπολης, όπως ανακοίνωσε, σήμερα, η Gastrade

«Οι υπηρεσίες αυτές θα διατίθενται με μέγιστη δυναμικότητα αεριοποίησης 45,4 GWh/ημέρα, και εφεδρική κάλυψη σε σχέση με τις αντλίες υψηλής πίεσης. Η ανωτέρω δυναμικότητα θα προσφέρεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, υπό συγκεκριμένες λειτουργικές και εμπορικές συνθήκες», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

«Ο παρών περιορισμός του 25% της ονομαστικής δυναμικότητας αεριοποίησης του Σταθμού θα αρθεί με την έναρξη του νέου Έτους Αερίου, την 1η Οκτωβρίου 2025, ενώ ορισμένοι λειτουργικοί περιορισμοί ενδέχεται να παραμείνουν για σύντομο χρονικό διάστημα», καταλήγει η ανακοίνωση.

