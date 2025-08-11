Μεικτές κινήσεις στις ευρωαγορές - Γκρεμίζεται στο -27% η μετοχή της Orsted

Οι επενδυτές αναλύουν τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα από τις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες.

Τελευταία ενημέρωση: 11:47

Σε πράσινο έδαφος κινούνται οι δείκτες την πρώτη ημέρα της νέας εβδομάδας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αναλύουν τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα από τις μεγάλες εταιρείες της ηπείρου. Σύμφωνα με έρευνα της Deutsche Bank, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τα ετήσια κέρδη έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά 10% από το τελευταίο τρίμηνο του 2024, αν και οι περισσότερες εταιρείες αύξησαν, αντί να μειώσουν, τις προβλέψεις τους για το δεύτερο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, περισσότερο από το ένα τέταρτο των εταιρειών αναβάθμισαν τις προβλέψεις τους στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, με μόνο το 17% να υποβαθμίζει τις προοπτικές τους.

Οι εταιρείες που έχουν υποβαθμίσει τις προβλέψεις τους επικεντρώνονται στους τομείς των χημικών και των αυτοκινήτων, με τους δασμούς και τις αντιξοότητες στο συνάλλαγμα να αναφέρονται ως ο βασικός παράγοντας αυτών των μειώσεων. Η Deutsche Bank βλέπει περισσότερους λόγους για αισιοδοξία, τονίζοντας ότι η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ παρέχει μεγαλύτερη ορατότητα και ότι αναμένει ότι οι εταιρείες θα αυξήσουν το κατώτερο όριο των προβλέψεών τους.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται οριακά 0,03% στις 547,24 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 υποχωρεί 0,19% στις 5.337 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX υποχωρεί 0,49%, στις 24.073 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει απώλειες 0,30% στις 7.720 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,23% στις 9.116 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 0,06% στις 41.794 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί 0,65% στις 14.744 μονάδες.

Στο ταμπλό η μετοχή της Orsted καταρρέει περισσότερο από 27%, αφότου ο κατασκευαστής αιολικών πάρκων δήλωσε ότι σχεδιάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης, με στόχο την άντληση έως και 60 δισ. δανέζικων κορωνών (9,4 δισ. δολαρίων), μετά από μια «ουσιώδη αρνητική εξέλιξη» στην αγορά των ΗΠΑ.

Η εταιρεία δήλωσε ότι αυτή η τροπή των γεγονότων την άφησε δίχως την ικανότητα να αντλήσει κεφάλαια από μια προγραμματισμένη μερική εκποίηση του έργου Sunrise Wind στα ανοικτά των ακτών της Νέας Υόρκης.

Δεδομένων των συνθηκών της αγοράς, το διοικητικό συμβούλιο της Orsted αποφάσισε να τερματίσει τη διαδικασία πώλησης μεριδίου στην Sunrise Wind, η οποία θα παρείχε την «απαιτούμενη ενίσχυση» της κεφαλαιακής της δομής για την υποστήριξη των επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων της.

Η περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με κέρδη, με την αγορά να αφομοιώνει το νέο τοπίο που διαμορφώνεται από την έναρξη εφαρμογής των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Όσο αφορά το γεωπολιτικό επίπεδο, στην επιδίωξη των ευρωπαϊκών χωρών να συνομιλήσουν με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, αναφέρεται το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Συγκεκριμένα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν μιλήσουν μαζί του πριν την Παρασκευή, όταν και αναμένεται να συναντηθούν Τραμπ και Πούτιν, όπως ανέφεραν ανώνυμες πηγές στο αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων. Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συζητήσεων μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων, ο Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή Ντονμπάς στη Ρωσία, καθώς και την Κριμαία, την οποία οι δυνάμεις του προσάρτησαν παράνομα το 2014, ως προϋπόθεση για να «ξεκλειδώσει» η εκεχειρία και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια διαρκή διευθέτηση, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Υποτονικές διακυμάνσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια - Ρεκόρ στην Αυστραλία

Χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις κινήθηκαν οι δείκτες την Δευτέρα στα ασιατικά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο εμπορικό πεδίο και συγκεκριμένα στο δίπολο ΗΠΑ-Κίνα, με την αναστολή των δασμών ΗΠΑ–Κίνας να λήγει αυτή την εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, αναλύουν την είδηση, ότι η Nvidia και η Advanced Micro Devices (AMD) συμφώνησαν να αποδίδουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ το 15% των εσόδων τους από τις πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, όπως μεταδίδουν οι Financial Times. Οι δύο κατασκευαστές τσιπ προχώρησαν σε αυτή την άνευ προηγουμένου συμφωνία quid pro quo (δούναι και λαβείν) ως προϋπόθεση για την απόκτηση αδειών εξαγωγής για την κινεζική αγορά που χορηγήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση

Στην Κίνα ο Shanghai κατέγραψε κέρδη 0,34%, ενώ ο SΖSE Component έκλεισε στο +1,46% στις 11.291 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωσε άνοδο 0,05%, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kospi κατέγραψε πτώση 0,10%.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε έως και 0,5% καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν σε μείωση επιτοκίων από την RBA στην αυριανή συνεδρίαση. Συγκεκριμένα, οι αγορές αναμένουν μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, στο 3,60%.

To χρηματιστήριο της Ιαπωνίας ήταν κλειστό λόγω αργίας.