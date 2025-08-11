Ειδήσεις | Διεθνή

Ιταλία: Ξύπνησε η Αίτνα - Πυρκαγιά στον Βεζούβιο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιταλία: Ξύπνησε η Αίτνα - Πυρκαγιά στον Βεζούβιο
Η Ιταλική Πολιτική Προστασία έχει κινητοποηθεί για την κατάσβεση πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στο ηφαίστειο του Βεζούβιου, έξω από την πόλη της Νάπολης.

Η Ιταλική Πολιτική Προστασία έχει κινητοποηθεί για την κατάσβεση πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στο ηφαίστειο του Βεζούβιου, έξω από την πόλη της Νάπολης.

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι τρία, το μεγαλύτερο από τα οποία εκτείνεται σε τρία χιλιόμετρα. Κατά τις προσπάθειες κατάσβεσης τραυματίσθηκε ένα μέλος της Πολιτικής Προστασίας. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι η κατάστασή του δεν είναι σοβαρή.

Στην φάση αυτή δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ έχει ξεκινήσει εισαγγελική ερευνα, με την βοήθεια του στρατού, για την εξακρίβωση των αιτιών της πυρκαγιάς, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη οικολογική καταστροφή. Στο παρελθόν, πολλοί εμπρησμοί οφείλονταν σε παρείσδυση της τοπικής μαφίας, με στόχο την εξασφάλιση αδειών οικοδόμησης, σε παρανομη καύση απορριμμάτων ή και σε προσπάθειες μετακίνησης θηραμάτων σε άλλες περιοχές.

Στο μεταξύ, ξανάρχισε να εκρήγνυται το ηφαίστειο της Αίτνας, στην Σικελία. Η λάβα ρέει από στόμιο που βρίσκεται σε ύψος 3.000 μέτρων. Προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές και το αεροδρόμιο της Κατάνης συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Οι «χρυσές» ειδικότητες με βέβαιο διορισμό - Οι «σίγουροι» και τα αουτσάιντερς για μια θέση στο Δημόσιο

ΑΤΜ τραπεζών: Τι αλλάζει από σήμερα

Δημογραφικό: Ποιοι δήμοι προσφέρουν επιδόματα και παροχές για να ενισχύσουν τις γεννήσεις

tags:
Ιταλία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider