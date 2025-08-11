Υγεία

Ηλεκτρολύτες: Πόση ώρα παραμένουν στο σώμα και πότε χρειάζεσαι αναπλήρωση

Newsroom
Οι ηλεκτρολύτες είναι φορτισμένα μέταλλα που εκτελούν πολλές λειτουργίες στο σώμα, συμπεριλαμβανομένης της ενυδάτωσης, και πρέπει να διατηρούνται σε καλή ισορροπία στο αίμα.

Οι ηλεκτρολύτες είναι φορτισμένα μέταλλα που εκτελούν πολλές λειτουργίες στο σώμα, συμπεριλαμβανομένης της ενυδάτωσης, και πρέπει να διατηρούνται σε καλή ισορροπία στο αίμα. Το νάτριο (αλάτι) χάνεται γρήγορα μέσω του ιδρώτα, του εμετού ή της διάρροιας, ενώ το κάλιο, το ασβέστιο και το μαγνήσιο παραμένουν στο σώμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αυξάνονται ή μειώνονται πιο αργά.

Πόσο καιρό παραμένουν οι ηλεκτρολύτες στον οργανισμό μας

Οι ηλεκτρολύτες αποθηκεύονται και χάνονται από τον οργανισμό με διαφορετικούς τρόπους. Είναι σημαντικό να λαμβάνετε αρκετά από αυτά τα μέταλλα μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής και να εξετάζετε το ενδεχόμενο αναπλήρωσης μετά από απώλεια υγρών, όπως με ιδρώτα, έμετο ή διάρροια.

