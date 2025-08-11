Σε εξέλιξη πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:00 σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, όπου νωρίτερα εστάλη προληπτικά και μήνυμα μέσω 112 στους κατοίκους του χωριού να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς οι φλόγες ήταν σε σχετικά κοντινή απόσταση.

Τελευταία ενημέρωση 15.41

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν το χωριό, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ με νέο μήνυμα μέσω 112, καλούνται οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Συγκεκριμένα, το νέο μήνυμα μέσω 112 αναφέρει ότι όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Μελιγαλά και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Αυτήν ώρα στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 92 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα της 9ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ, καθώς και 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα από αέρος.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί άμεσα το χωριό προς το παρόν, αλλά η περιοχή είναι δύσβατη, κάτι που δυσχεραίνει τις επίγειες δυνάμεις. Για το λόγο αυτό ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα και δίνεται μάχη για να μη φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια.

Φωτιές και σε Βόλβη, Βόνιτσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φραξιά Βόνιτσας. Στις προσπάθειες κατάσβεσής της μετέχουν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Από αέρος συντρέχουν 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά, προς το παρόν, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Παράλληλα, πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης ξέσπασε πριν από λίγο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά και εναέρια μέσα.

Συγκεκριμένα, στο σημείο για την κατάσβεσή της σπεύδουν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων), 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σημαντική είναι η συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ