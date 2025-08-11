Ειδήσεις | Ελλάδα

Συνδρομή εναέριων δυνάμεων στην Αλβανία για την αντιμετώπιση μεγάλης πυρκαγιάς

Newsroom
Διατίθενται δύο (2) αεροσκάφη τύπου PZL από την αεροπορική βάση της Κέρκυρας, με προορισμό την πληγείσα περιοχή, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Η Ελλάδα παρέχει εναέρια συνδρομή στην Αλβανία με την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών για την κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Krongj του Δήμου Φοινίκης, της γειτονικής χώρας.

Η αποστολή των εναέριων μέσων πραγματοποιείται έπειτα από διμερές αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Αλβανίας προς το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.).

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

