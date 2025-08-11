ΧΑ: Με… κεκτημένη ταχύτητα προς τις 2.090 μονάδες

Με… κεκτημένη ταχύτητα, μετά τα κέρδη 5,62% της προηγούμενης εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών συνεχίζει ανοδικά τη Δευτέρα, προς τις 2.090 μονάδες.

Με… κεκτημένη ταχύτητα, μετά τα κέρδη 5,62% της προηγούμενης εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών συνεχίζει ανοδικά τη Δευτέρα, προς τις 2.090 μονάδες.

Σε μια εβδομάδα τεσσάρων συνεδριάσεων, λόγω της αργίας της 15ης Αυγούστου, που αναμένεται πιο «ήσυχη» σε επίπεδο ανακοινώσεων εγχώριων αποτελεσμάτων, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ως προς τους καταλύτες από το εξωτερικό, η αγορά συνεχίζει να χτίζει ένα «μαξιλάρι ασφαλείας» 80-90 μονάδων περίπου πάνω από το όριο των 2.000 μονάδων, το οποίο διέσπασε ανοδικά, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2010, πριν από ακριβώς μία εβδομάδα.

Μιλώντας για καταλύτες από το εξωτερικό, αύριο αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, όπου η πλειονότητα των αναλυτών αναμένει νέα άνοδο. Ένα σημάδι ότι οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ (ήδη από τον προηγούμενο μήνα) πιέζουν τις τιμές στις ΗΠΑ ολοένα και προς τα πάνω, οδηγώντας όλο και περισσότερους αναλυτές να… μουρμουρίζουν περί στασιμοπληθωρισμού.

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στα γεωπολιτικά, κυρίως λόγω της προγραμματισμένης για την Παρασκευή συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού και του Ρώσου Προέδρου.

Εντός των τειχών, επενδυτές και διαχειριστές εξακολουθούν να αναζητούν ευκαιρίες τοποθετήσεων, με «πυξίδα» τα θεμελιώδη και έμφαση σε τίτλους που για οποιοδήποτε λόγο έχουν μείνει «πίσω» σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.086,22 μονάδες με κέρδη 0,78%, ενώ ανοδικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών με κέρδη 0,53% στις 2.304,79 μονάδες.

Ο τζίρος λίγο μετά τις 11:30 σε αξιόλογα επίπεδα, στα 49,70 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 4,54 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ συνολικά 69 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, έναντι 35 που υποχωρούν και 50 αμετάβλητων.