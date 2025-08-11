Χρυσός: Απώλειες άνω του 2% καθώς η αγορά αναμένει διευκρινίσεις σχετικά με τους δασμούς

Σημαντικές απώλειες σημειώνουν τα futures χρυσού καθώς οι επενδυτές αναμένουν περαιτέρω διευκρινίσεις από τον Λευκό Οίκο σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική του όσο αφορά το πολύτιμο μέταλλο.

Σημαντικές απώλειες σημειώνουν τα futures χρυσού καθώς οι επενδυτές αναμένουν περαιτέρω διευκρινίσεις από τον Λευκό Οίκο σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική του όσο αφορά το πολύτιμο μέταλλο, μετά την σημαντική αναταραχή που προκλήθηκε στην αγορά την περασμένη εβδομάδα μετά την είδηση που μετέδωσαν οι FT ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς στις εισαγωγές ράβδων 1 κιλού του πολύτιμου μετάλλου. Την Παρασκευή ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι θα αποσαφηνίσει την «παραπληροφόρηση» σχετικά με την επιβολή δασμών στο χρυσό. «Ο Λευκός Οίκος σκοπεύει να εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα στο άμεσο μέλλον, όπου θα αποσαφηνίζει την παραπληροφόρηση σχετικά με την επιβολή δασμών σε μπάρες χρυσού και άλλα ειδικά προϊόντα», ανέφερε αξιωματούχος στο CNBC.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα futures του χρυσού υποχωρούν 2,03% και διαπραγματεύονται στα 3.420,30 δολάρια ανά ουγγιά.

Η πολιτική της Ουάσιγκτον έχει σαρωτικές επιπτώσεις στη ροή των χρυσών νομισμάτων σε όλο τον κόσμο και ενδεχομένως στην ομαλή λειτουργία του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ, όπως αναφέρει το Bloomberg. Η κυβέρνηση είχε εξαιρέσει το πολύτιμο μέταλλο από τους δασμούς τον Απρίλιο και, σύμφωνα με τους traders, μέχρι να υπάρξει μακροπρόθεσμη σαφήνεια, οι αγορές πολύτιμων μετάλλων θα παραμείνουν σε αναταραχή.

«Βλέπουμε τα διάφορα τμήματα των αγορών χρυσού να συμπεριφέρονται με ομαλό τρόπο καθώς ο κλάδος περιμένει αυτήν την πιθανή διευκρίνιση», έγραψε σε μια ανάρτηση στο LinkedIn ο Joseph Cavatoni, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγοράς για τη Βόρεια Αμερική στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού. «Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να ενημερώνουμε την έρευνα και τις γνώσεις μας καθώς οι πληροφορίες γίνονται πιο σαφείς» τόνισε.

Το πολύτιμο μέταλλο έχει αυξηθεί περίπου 30% φέτος, αν και το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κερδών σημειώθηκε τους πρώτους τέσσερις μήνες, καθώς οι γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις συγκλόνισαν στην συνέχεια την αγορά.

Οι traders αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση του πληθωρισμού των ΗΠΑ της Τρίτης για ενδείξεις σχετικά με το πώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προσεγγίσει τα επιτόκια τους επόμενους μήνες.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι οι τιμές καταναλωτή, εξαιρουμένων των ασταθών τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκαν κατά 0,3% τον Ιούλιο, επιταχύνοντας από την άνοδο 0,2% τον Ιούνιο.

Η κεντρική τράπεζα αντιστέκεται στις πιέσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική, καθώς επιδιώκει να εξισορροπήσει τους κινδύνους μιας ψύχραιμης αγοράς εργασίας και του ακόμη υψηλού πληθωρισμού.