BofA: Υπερτιμημένες οι αμερικανικές μετοχές λέει το 91% των επενδυτών

Ένα συντριπτικό ποσοστό των διαχειριστών κεφαλαίου θεωρούν πολύ ακριβές τις αμερικανικές μετοχές, μετά την απότομη άνοδο που σημείωσαν από τα χαμηλά του Απριλίου, όπως αποκαλύπτει έρευνα της Bank of America.

Ένα συντριπτικό ποσοστό των διαχειριστών κεφαλαίου θεωρούν πολύ ακριβές τις αμερικανικές μετοχές, μετά την απότομη άνοδο που σημείωσαν από τα χαμηλά του Απριλίου, όπως αποκαλύπτει έρευνα της Bank of America.

Συγκεκριμένα, περίπου το 91% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι οι αμερικανικές μετοχές είναι υπερτιμημένες, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ στα δεδομένα που καταγράφει η BofA από το 2001.

Άλλα σημαντικά ευρήματα της έρευνας, η οποία διεξήχθη από τις 31 Ιουλίου έως τις 7 Αυγούστου και έθεσε ερωτήματα σε 169 συμμετέχοντες με περιουσιακά στοιχεία αξίας 413 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι πως περίπου το 68% δήλωσε ότι μια ομαλή προσγείωση είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα για την παγκόσμια οικονομία τους επόμενους 12 μήνες. Το 22% αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει προσγείωση ενώ μόνο το 5% προβλέπει μια ανώμαλη προσγείωση, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Επίσης, ένα 49% αναφέρει ότι οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών είναι υποτιμημένες, το υψηλότερο ποσοστό από τον Φεβρουάριο του 2024.

Όσο αφορά τον πληθωρισμό, ένα 18% αναμένει υψηλότερη ένδειξη του παγκόσμιου δείκτη τιμών καταναλωτή, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και τρεις μήνες.

Στο κεφάλαιο «κίνδυνοι», οι επενδυτές τοποθετούν στην πρώτη θέση με 29% την απειλή να πυροδοτήσει ο εμπορικός πόλεμος μία παγκόσμια ύφεση. Ακολουθεί ο κίνδυνος να αποτρέψει ο πληθωρισμός τις μειώσεις των επιτοκίων της Fed (27%), η άτακτη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων (20%), η φούσκα των μετοχών της τεχνητής νοημοσύνης (14%) και η υποτίμηση του δολαρίου (6%).



Όσο αφορά τις συναλλαγές με τους περισσότερους υποστηρικτές, είναι η long τοποθέτηση σε μετοχές των Magnificent Seven (45%), η short στο δολάριο (23%) και η long στο χρυσό (12%).

Οι αμερικανικές μετοχές έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά λόγω των ενδείξεων μιας καλύτερης από την αναμενόμενη περιόδου εταιρικών κερδών και της αισιοδοξίας ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια καθώς η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται. Αυτό ώθησε τους αναλυτές της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της Citigroup Inc., να γίνουν πιο αισιόδοξοι για την πορεία του S&P 500 στο δεύτερο εξάμηνο.

Ωστόσο, ορισμένοι στρατηγικοί αναλυτές, όπως ο στρατηγικός αναλυτής της BofA, Michael Hartnett, έχουν προειδοποιήσει ότι το ράλι κινδυνεύει να υπερθερμανθεί και να μετατραπεί σε φούσκα, δεδομένης μιας πιθανής χαλάρωσης τόσο της νομισματικής πολιτικής όσο και της χρηματοπιστωτικής ρύθμισης.