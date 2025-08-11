Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Δυτική Αττική - Ένδεκα συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις, για -κατά περίπτωση- διακίνηση ναρκωτικών, ρευματοκλοπή και διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες ηρωϊνης και μετρητά χρήματα.

Αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.