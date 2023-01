«Δουλεύω 5 ώρες την εβδομάδα και βγάζω 150.000 ευρώ τον μήνα»: 4 επιχειρηματικά tips από 39χρονο

«Δουλεύω μόλις πέντε ώρες την εβδομάδα από το γραφείο μου στο σπίτι και βγάζω 150.000 ευρώ παθητικό εισόδημα το μήνα» ισχυρίζεται ο 39χρονος.

Ο Graham Cochrane που είναι ιδρυτής του The Recording Revolution και συγγραφέας του «How to Get Paid for What You Know», δηλώνει πως δουλεύει μόλις 5 ώρες την εβδομάδα και δίνει τα «φώτα» του σε επίδοξους επιχειρηματίες.

«Όταν ξεκινάτε μια εταιρεία, μερικές φορές είναι δύσκολο να γνωρίζετε σε τι πρέπει να δώσετε προτεραιότητα και αν το κάνετε μόνοι σας μπορεί να είναι δύσκολο. Υπάρχουν όμως στρατηγικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποφύγετε κοινές παγίδες» τονίζει ο 39χρονος που τρέφονταν από συσσίτια και πλέον ανήκει για τα καλά στο «επιχειρείν».

«Δουλεύω μόλις πέντε ώρες την εβδομάδα από το γραφείο μου στο σπίτι και βγάζω 160.000 δολάρια (150.000 ευρώ) παθητικό εισόδημα το μήνα» αναφέρει και παραθέτει τις συμβουλές του προς τους «3.000 πελάτες μου που πρέπει να σκέφτονται τις πρώτες 30 ημέρες από την έναρξη μιας επιχείρησης».

Να είστε ξεκάθαροι για το πώς θέλετε να περνάτε τον χρόνο σας

«Πολλοί νέοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που συναντώ γνωρίζουν μόνο ένα πράγμα: πόσα χρήματα θέλουν να βγάλουν. Αν και αυτό είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης, είναι ελλιπές. Η επιχείρησή σας πρέπει να εξυπηρετεί τη ζωή σας και όχι το αντίστροφο. Φροντίστε λοιπόν να ευθυγραμμίζεται με τις ελπίδες, τα όνειρα και τους στόχους σας» υπογραμμίζει και προσθέτει πως: «για να ξεκαθαρίσετε το είδος της επιχείρησης και της ζωής που θέλετε, κάντε τρεις ερωτήσεις:

Πώς σου φαίνεται μια τέλεια μέρα; Μην σκέφτεσαι μόνο την τυπική εργάσιμη ημέρα σου. Σκέψου άλλες δραστηριότητες που θες να εντάξεις στην ημέρα σου, όπως η άσκηση ή το να περνάς χρόνο με την οικογένεια. Πόσες ώρες θέλεις να δουλεύεις την εβδομάδα; Δεν χρειάζεται να ακολουθείς το τυπικό 40ωρο εργασίας την εβδομάδα. Γνωρίζοντας ακριβώς πόσες ώρες θες να εργαστείς, θα σε βοηθήσει να ιεραρχήσεις καλύτερα τις προτεραιότητές σου. Πόσο σημαντικό είναι το ρεπό; Μερικοί άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται πολύ για το να πάρουν άδεια, αρκεί να τους αρέσει αυτό που κάνουν. Άλλοι εκτιμούν την ξεκούραση. Για να έχεις εισροή χρημάτων όταν δεν εργάζεσαι, θα χρειαστεί να έχεις κάποιο είδος παθητικού εισοδήματος.

Απλοποιήστε το επιχειρηματικό σας μοντέλο

«Όταν ξεκίνησα την επιχείρησή μου στη μουσική βιομηχανία, οι άνθρωποι μου είπαν ότι έπρεπε να δοκιμάσω τις σελίδες μου, να διοργανώσω πάρτι και να φτιάξω εκ των προτέρων μια σειρά από διαφημίσεις για να αναπτυχθώ. Αντί να κουράζομαι κάνοντας πράγματα που δεν είχαν νόημα για μένα, το κράτησα απλό και επικεντρώθηκα σε τρία πράγματα» όπως σημειώνει:

τη δημιουργία εβδομαδιαίου περιεχομένου για το ιστολόγιό μου και το κανάλι μου στο YouTube την ανάπτυξη της λίστας του email μου από αυτό το κοινό την προώθηση των προϊόντων μου επί πληρωμή που δημιουργήθηκε από αυτήν τη λίστα.

«Αν μόλις ξεκινάτε, αναπτύξτε περιεχόμενο γύρω από την τεχνογνωσία σας για να αυξήσετε το κοινό σας. Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Καθώς προχωράτε, μπορείτε να σχεδιάζετε νέα προϊόντα με βάση το τι θέλουν περισσότερο οι πελάτες σας» συστήνει.

Κόψτε τις περιττές καθημερινές δραστηριότητες

«Προσδιορίστε ποιες καθημερινές δραστηριότητες θα σας βοηθήσουν να κερδίσετε περισσότερα. Μην σπαταλάτε χρόνο και μην καίτε τον εαυτό σας εστιάζοντας σε ασήμαντες εργασίες. Ίσως είναι καλό να φτάσετε στα εισερχόμενα e-mails σας στο μηδέν ή να αλλάξετε το χρώμα στον ιστότοπό σας, ειδικά τις πρώτες μέρες όπου θέλετε να αισθάνεστε ότι έχετε πετύχει έναν στόχο. Αλλά κανένα από αυτά τα πράγματα δεν θα σας βγάλει χρήματα» σημειώνει και τονίζει πως ο καθένας πρέπει να κάνει 4 ερωτήσεις στον εαυτό του πριν συνεχίσει:

Ποιο είναι το αποτέλεσμα από την εκτέλεση αυτής της εργασίας; Οδηγεί σε περισσότερα χρήματα; Μπορώ να βρω μια άμεση σχέση μεταξύ της εκτέλεσης αυτής της εργασίας και της απόκτησης εισοδήματος; Ποιο είναι το κόστος για να το κάνω αυτό αντί για κάτι άλλο;

Δώστε προτεραιότητα στη διασκέδαση

«Οι άνθρωποι μπορούν να πουν αν κάνετε κάτι για τα χρήματα ή αν πραγματικά αγαπάτε αυτό που κάνετε. Αυτή η αυθεντικότητα θα σας "δέσει" βαθύτερα με τους πελάτες σας και θα σας κάνει καλό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν θέλετε να "καείτε" επειδή ξοδέψατε όλο τον χρόνο σας κάνοντας πράγματα που δεν είχαν νόημα για εσάς. Δημιουργήστε μια επιχείρηση γύρω από κάτι που κάνετε και σας γεμίζει ώστε να απολαμβάνετε για τα επόμενα 10 χρόνια τουλάχιστον» καταλήγει σύμφωνα με το CNBC.