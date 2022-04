Ο Μασκ πούλησε μετοχές της Tesla 4 δισ. δολαρίων - Σχεδιάζει απολύσεις και αύξηση κερδών στο Twitter

«Δεν προγραμματίζονται άλλες πωλήσεις TSLA», ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter.

Τελευταία Ενημέρωση 09:56

Μετοχές της Tesla αξίας σχεδόν 4 δισ. δολαρίων εξαγόρασε αυτή την εβδομάδα ο Έλον Μασκ, σε συνέχεια της συμφωνίας για εξαγορά της Twitter έναντι 44 δισ. δολαρίων.

Σε μια σειρά ανακοινώσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που δημοσιεύθηκαν εχθές, ο Μασκ αποκάλυψε ότι πούλησε περίπου 4,4 εκατ. μετοχές της Tesla την Τρίτη και την Τετάρτη, για περίπου 3,9 δισ. δολάρια. Οι τιμές πώλησης κυμαίνονταν από περίπου 870 έως 999 δολάρια ανά μετοχή.

Σε tweet του αργά την Πέμπτη, ο Μασκ είπε «Δεν προγραμματίζονται άλλες πωλήσεις TSLA».

No further TSLA sales planned after today

— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022