Η Τσεχία θα αγοράσει 44 άρματα μάχης Leopard

Σχέδιο για την αγορά 44 αρμάτων μάχης Leopard 2A8 από τη Γερμανία, έναντι 32,8 δισ. κορόνων (1,6 δισ. δολάρια), ενέκρινε το υπουργείο Άμυνας της Τσεχίας.

Εφόσον εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο του πρωθυπουργού Πέτρ Φιάλα, το υπουργείο θα υπογράψει πλαίσιο συμφωνίας και θα υποβάλει δεσμευτική παραγγελία τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του. Οι παραδόσεις προγραμματίζονται για την περίοδο 2028–2031, ενώ η συμφωνία δίνει στη Δημοκρατία της Τσεχίας τη δυνατότητα να αγοράσει ακόμη 14 άρματα εφόσον διατεθούν περισσότερα κονδύλια.

Η χώρα της κεντρικής Ευρώπης εκσυγχρονίζει τον στρατό της, αφού παρείχε μεγάλο μέρος του παλαιότερου εξοπλισμού της στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της στήριξής της στον αγώνα του Κιέβου κατά της ρωσικής επιθετικότητας. Η κυβέρνηση της Πράγας ενέκρινε νωρίτερα φέτος σχέδιο για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 3% του ΑΕΠ έως το 2030, από το 2% που απαιτείται σήμερα από το ΝΑΤΟ.