Metlen και Coca-Cola HBC «προστάτεψαν» το ανοδικό σερί στο ΧΑ

Έστω και οριακά, ο Γενικός Δείκτης «έγραψε» μία ακόμα ανοδική συνεδρίαση, την έβδομη διαδοχική, παρά τις επιλεκτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών. Μικτή εικόνα στις τράπεζες, διήμερο άλμα 11,9% για την Attica Bank.

Έστω και οριακά, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών «έγραψε» μία ακόμα ανοδική συνεδρίαση την Τρίτη, την έβδομη διαδοχική, βρίσκοντας στήριξη στο αγοραστικό ενδιαφέρον για μη τραπεζικούς τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ο τίτλος της Metlen ξεχώρισε εκ νέου, όχι μόνο με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο μεταξύ των μετοχών του FTSE Large Cap, αλλά και με αξία συναλλαγών που έφτασε τα 20,6 εκατ. ευρώ.

Στον κλάδο των τραπεζών η εικόνα ήταν μικτή, καθώς αφενός εκδηλώθηκαν ήπιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, αφετέρου σημειώθηκαν σημαντικές εισροές τόσο στον τίτλο της Eurobank, με αξία συναλλαγών 34,13 εκατ. ευρώ (η μεγαλύτερη μεταξύ των μετοχών του FTSE Large Cap), όσο και στην Attica Bank που σημείωσε άλμα 6,74% στα 1,30 ευρώ και «μετράει» διήμερα κέρδη 11,89%.

Πάντως σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα δύο ακόμα θετικές αναλύσεις για τον τραπεζικό κλάδο, η πρώτη από τη Moody’s που έκανε λόγο για κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών και για διατηρήσιμη κερδοφορία και, η δεύτερη από τη UBS, η οποία διατηρεί σταθερή τη σύσταση buy και τις τιμές στόχους για τις Alpha, Eurobank, ΕΤΕ και Πειραιώς, σημειώνοντας ότι ο κλάδος συνεχίζει να διαπραγματεύεται με discount 6% έναντι του ευρωπαϊκού.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να προσφέρει επιλογές σε κεφάλαια που αναζητούν ευκαιρίες τοποθετήσεων, ενώ η συναλλακτική δραστηριότητα διατηρείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, παρά το γεγονός ότι οι επόμενες ανακοινώσεις εγχώριων αποτελεσμάτων δεν αναμένονται πριν από τα τέλη του μήνα.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.109,66 μονάδες με άνοδο 0,16%, έχοντας «γράψει» ενδοσυνεδριακό υψηλό στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης στις 2.121,60 μονάδες.

Παρόμοια ήταν και η διακύμανση του τραπεζικού δείκτη, που τελικά έκλεισε με οριακές απώλειες 0,19% στις 2.314,48 μονάδες.

Ο τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 219,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 16,35 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Η τελική εικόνα ανοδικών/καθοδικών μετοχών ισορροπημένη, με την αναλογία στο 1,2:1, με 66 τίτλους να κλείνουν ενισχυμένοι, 56 να υποχωρούν και 32 να ολοκληρώνουν αμετάβλητοι.