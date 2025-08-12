Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία στην Αθηνών - Κορίνθου

Αποκαταστάθηκε πλήρως η κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου στις 12 το μεσημέρι ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστωμα το φορτίο του. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας και δύο ώρες αργότερα δόθηκαν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ περίπου στις 4 το απόγευμα άνοιξε και η αριστερή λωρίδα.

Λόγω του ατυχήματος δημιουργήθηκε μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο, αλλά πλέον έχει η κίνηση έχει εξομαλυνθεί.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά.