Wall Street: To «100άρι» πετρέλαιο ρίχνει τους δείκτες

Πτωτικά κινούνται οι δείκτες στην Wall Street την Τετάρτη, με την άνοδο του πετρελαίου να αποτελεί τον βασικό πρωταγωνιστή της ημέρας.

Πτωτικά κινούνται οι δείκτες στην Wall Street την Τετάρτη, με την άνοδο του πετρελαίου να αποτελεί τον βασικό πρωταγωνιστή της ημέρας, με το Brent να πατά για πρώτη φορά τα 100 δολάρια από τον Ιούλιο, μία εξέλιξη που επηρεάζει τις προσδοκίες των επενδυτών σχετικά με την αύξηση των επιτοκίων από την Fed τον Σεπτέμβριο.

Πιο αναλυτικά, οι δείκτες υποχωρούν για τρίτη σερί συνεδρίαση, με τον βιομηχανικό Dow Jones να πέφτει 378,53 μονάδες ή 0,61% στις 52.461 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 χάνει 0,27% στις 7.653 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό δείκτη, με τον Nasdaq να διολισθαίνει στις 26.332 μονάδες, κινούμενος χαμηλότερα κατά 0,32%. Χθες, και οι τρεις δείκτες κατέγραψαν απώλειες, με τον Dow να χάνει πάνω από 600 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε τριψήφιο νούμερο μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την επίθεση των ΗΠΑ σε πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια. Το Brent διαπραγματεύεται στα 100,78 δολάρια το βάρελι, σημείωνοντας άνοδο 2,91%, ενώ πάνω από 3% ενισχύεται το WTI των ΗΠΑ, στα 95,83 δολ. το βάρελι.

Οι ανησυχίες ότι οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό που προκύπτουν από τον πόλεμο στα Στενά του Ορμούζ θα συνεχιστούν τροφοδότησαν τα στοιχήματα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αυξήσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα. Οι traders βλέπουν τώρα μια πιθανότητα 60% για αύξηση 25 μονάδων βάσης αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με την CME Group, ελαφρώς αυξημένη από τις αποδόσεις πριν από μια ημέρα.

Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe αυξήθηκε σχεδόν κατά 5% στα 16,49 δολάρια την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αναμένουν πιθανότατα ακόμα μεγαλύτερη αστάθεια στην χρηματιστηριακή αγορά στις επόμενες συνεδριάσεις.

Η Apple βρίσκεται στο επίκεντρο σήμερα, καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος Τζον Τέρνους θα ανέβει στη σκηνή για πρώτη φορά στην ετήσια εκδήλωση της εταιρείας, στην οποία μάλιστα θα παρουσιαστεί το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone. Η μετοχή της εταιρείας υποχωρεί ήπια.

Παραμένοντας στους τεχνολογικούς κολοσσούς, σε δαπάνες 13 δισ. ευρώ για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στη Φινλανδία, προχωρά η Google σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη επένδυση του τεχνολογικού γίγαντα στην Ευρώπη. Η Φινλανδία έχει αναδειχθεί σε βασική τοποθεσία για data centers εν μέσω της άνθησης της AI, με τους hyperscalers να εποφθαλμιούν τη διαθέσιμη γη και την ενέργειά της, η οποία είναι σε έλλειψη σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. H μετοχή της Alphabet υποχωρεί σχεδόν 2,5%.