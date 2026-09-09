Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να πλήττουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια του Ιράν

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απείλησε ότι ο στρατός της χώρας του θα συνεχίσει να πλήττει ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια σε αντίποινα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απείλησε χθες Τρίτη ότι ο στρατός της χώρας του θα συνεχίσει να πλήττει ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια σε αντίποινα, μετά την ανακοίνωση πως καταστράφηκαν πέντε στην περιοχή του Κόλπου, έπειτα από ιρανικές επιθέσεις εναντίον πολεμικού πλοίου του ΠΝ των ΗΠΑ.

«Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία, και κάθε φορά που το κάνει, ή αποπειράται να το κάνει, θα χάνει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια», «νομίζω θα το ξαναδείτε αυτό σήμερα», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, που είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Λευκού Οίκου, σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κολομβία.

Τα πληρώματα των πέντε ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων ειδοποιήθηκαν να εγκαταλείψουν τα πέντε σκάφη προτού βομβαρδιστούν από αέρος, ανέφερε το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») σε ανακοινωθέν του. Κατά την ίδια πηγή, κανένας αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε στις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον πλοίου του ΠΝ των ΗΠΑ.

Φώτο: @getty images