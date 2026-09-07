Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Μακρυκάπα Εύβοιας

Στις 15:11 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Τελευταία ενημέρωση 22:31

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυκάπα Εύβοιας.

Ειδικότερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν λίγες διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία.

Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα. Επίσης συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Διρφυων -Μεσσαπιών και μηχανήματα έργου, που έχει διαθέσει το ΓΕΕΘΑ.