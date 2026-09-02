Στις 26.053 τα τεχνικά ασφαλιστήρια στην Ελλάδα το 2025 - Τι καλύψεις αφορά το 40,5%

Ισχυρή αύξηση της ασφαλιστικής κάλυψης, αλλά και σημαντική αποκλιμάκωση των ζημιών, καταγράφει η νέα έρευνα της ΕΑΕΕ.

Ισχυρή αύξηση της ασφαλιστικής κάλυψης, αλλά και σημαντική αποκλιμάκωση των ζημιών, καταγράφει η νέα έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για τις Τεχνικές Ασφαλίσεις το 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 2025 εκδόθηκαν 26.053 συμβόλαια τεχνικών ασφαλίσεων, έναντι 21.912 το 2024, καταγράφοντας αύξηση 18,9%. Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στα συμβόλαια που αφορούν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μηχανικές βλάβες και συναφείς καλύψεις (EEI, MB, CMI), όπου σημειώθηκε αύξηση κατά 47,9%.

Την ίδια ώρα, όμως, η εικόνα των ζημιών κινήθηκε στην αντίθετη κατεύθυνση. Οι δηλωθείσες ζημιές περιορίστηκαν σε 1.269 το 2025, από 1.958 το 2024, σημειώνοντας πτώση 35,2%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μείωση των πληρωθεισών αποζημιώσεων, οι οποίες υποχώρησαν από 5,13 εκατ. ευρώ σε 1,82 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 64,6%.

Ωστόσο, στο τέλος του 2025, παρέμεναν 10,66 εκατ. ευρώ σε εκκρεμείς αποζημιώσεις. Ποσοστό μειωμένο κατά 11,7% σε σχέση με το 2024, αλλά, σε ορισμένες κατηγορίες κινδύνων οι εκκρεμότητες αυξήθηκαν σημαντικά: στα EEI, MB και CMI κατά 79,5%, ενώ στα λοιπά συμβόλαια κατά 56,1%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση των κινδύνων. Από τα 26.053 συμβόλαια, το 40,5% αφορά καλύψεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανικών βλαβών και CMI, ενώ το 24,7% αφορά ασφαλίσεις που συνδέονται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Παρά τη μείωση των ζημιών, η ΕΑΕΕ επισημαίνει ότι τα στοιχεία του 2025 αποτελούν πρώτη εκτίμηση. Οι ζημιές και το τελικό κόστος των αποζημιώσεων μπορούν να μεταβληθούν σημαντικά καθώς θα προστίθεται μεταγενέστερη πληροφόρηση και θα ολοκληρώνονται οι περίοδοι κάλυψης των συμβολαίων.