Μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία - Στη μάχη 4 εναέρια μέσα

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας

Τελευταία ενημέρωση 16:27

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ , 21 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ο Δήμος Τανάγρας με υδροφόρες.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)