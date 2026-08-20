Υπόθεση Evergrande: Ισόβια στον ιδρυτή του κινεζικού κολοσσού - Χάνει όλη την περιουσία του

Η καταδίκη του Χούι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην πολύχρονη υπόθεση της κατάρρευσης της Evergrande, η οποία προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς στον κινεζικό κλάδο ακινήτων.

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο ιδρυτής της Evergrande, Hui Ka Yan, ο άνθρωπος που δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ακινήτων της Κίνας και βρέθηκε στο επίκεντρο της πρωτοφανούς κρίσης που συγκλόνισε την κινεζική αγορά ακινήτων. Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση του συνόλου της προσωπικής του περιουσίας.

Ο Hui Ka Yan, γνωστός επίσης ως Xu Jiayin, είχε δηλώσει ένοχος τον Απρίλιο για σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων και δωροδοκία σε εταιρικό επίπεδο.

Σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της Σενζέν επέβαλε επίσης στην Evergrande Group πρόστιμο 8,82 δισ. γουάν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,31 δισ. δολάρια, ενώ η μονάδα ακινήτων του ομίλου καλείται να καταβάλει επιπλέον 7 δισ. γουάν.

Η καταδίκη του Χούι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην πολύχρονη υπόθεση της κατάρρευσης της Evergrande, η οποία προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς στον κινεζικό κλάδο ακινήτων και μεγάλες απώλειες σε επενδυτές και εγχώριες τράπεζες.

Από την κορυφή στην κατάρρευση

Η διαδρομή του Χούι ήταν για χρόνια συνώνυμη με την εκρηκτική ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας και ειδικά του real estate. Μεγάλωσε σε αγροτική περιοχή της Κίνας υπό τη φροντίδα της γιαγιάς του και στη συνέχεια στράφηκε στην ανάπτυξη ακινήτων, ιδρύοντας την Evergrande το 1996.

Υπό την ηγεσία του, η εταιρεία ακολούθησε μια εξαιρετικά επιθετική στρατηγική επέκτασης, η οποία στηρίχθηκε σε τεράστιο βαθμό στον δανεισμό. Μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο κατασκευαστικό όμιλο της Κίνας, με τη χρηματιστηριακή του αξία να ξεπερνά κάποια στιγμή τα 50 δισ. δολάρια.

Το μοντέλο αυτό, ωστόσο, αποδείχθηκε εξαιρετικά ευάλωτο όταν το Πεκίνο επιχείρησε να περιορίσει την υπερβολική μόχλευση στον κλάδο των ακινήτων. Η Evergrande βρέθηκε αντιμέτωπη με τεράστιες υποχρεώσεις και το 2021 κατέρρευσε υπό το βάρος των χρεών της.

Η πτώση της αποτέλεσε σημείο καμπής για ολόκληρη την κινεζική αγορά ακινήτων. Η κρίση εξαπλώθηκε σε άλλους developers, κλόνισε την εμπιστοσύνη των αγοραστών κατοικιών και των επενδυτών και επιβάρυνε μια αγορά που για δεκαετίες αποτελούσε έναν από τους βασικότερους κινητήρες ανάπτυξης της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

Οι συνέπειες εξακολουθούν να είναι αισθητές, καθώς η παρατεταμένη αδυναμία του real estate παραμένει μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την κινεζική οικονομία.

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