Δικηγορικοί Σύλλογοι: Η ίδρυση ιδιωτικών Νομικών Σχολών προϋποθέτει συνολικό σχεδιασμό

Οι σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ «καταδεικνύουν την προχειρότητα με την οποία η Πολιτεία αντιμετώπισε ένα τέτοιας μείζονος σημασίας θέμα».

«H ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών Νομικών Σχολών προϋποθέτει συνολικό σχεδιασμό και διαβούλευση με την ακαδημαϊκή και νομική κοινότητα». Αυτό αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με αφορμή τη χθεσινή δημοσίευση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στην ανακοίνωση, η Συντονιστική Επιτροπή επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «η διασφάλιση της ποιότητας των νομικών σπουδών αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και την ασφάλεια δικαίου. Κατά συνέπεια, η ύπαρξη της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, χώρων και εξοπλισμού, επαρκούς και υψηλού κύρους διδακτικού προσωπικού και πλήρων προγραμμάτων σπουδών αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για τη λειτουργία των μη κρατικών νομικών σχολών».

Στη συνέχεια, η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας διαρτύρεται γιατί «δεν κλήθηκε να εκπροσωπηθεί στην Επιτροπή αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών όταν τα συγκεκριμένα παραρτήματα επανυπέβαλαν αίτηση πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, κάνοντας χρήση της σχετικής δυνατότητας που δίνει το άρθρο 139Α του ν. 5094/2024, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 104 παρ.2 ν. 5264/2025».

Γι' αυτό εξέφρασε προς τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) την έντονη διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό της από τη σχετική διαδικασία, με επιστολή της στις 26/6/2026.

Οι σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ -καταλήγει η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής- «καταδεικνύουν την προχειρότητα με την οποία η Πολιτεία αντιμετώπισε ένα τέτοιας μείζονος σημασίας θέμα αλλά και τους κινδύνους που δημιουργούνται σε περιπτώσεις έλλειψης διαφάνειας και αμεροληψίας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.