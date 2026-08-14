Samsung: Πράσινο φως από FDA για χρήση ασύρματων ακουστικών ως βοηθήματος ακοής

Η λειτουργία Hearing Aid μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ιατρική συνταγή ή προηγούμενη επίσκεψη σε ειδικό, χωρίς ωστόσο να υποκαθιστά την επαγγελματική διάγνωση και θεραπεία.

Την έγκριση του αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έλαβε λειτουργία που επιτρέπει τη χρήση συμβατών ασύρματων ακουστικών Galaxy Buds3 Pro και Galaxy Buds4 Pro της εταιρείας Samsung, ως μη συνταγογραφούμενων βοηθημάτων ακοής για ενήλικες με αντιληπτή ήπια έως μέτρια απώλεια ακοής, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η Samsung αναφέρει ότι η νέα δυνατότητα αφορά τα Galaxy Buds3 Pro και Galaxy Buds4 Pro και προορίζεται για χρήστες ηλικίας 18 ετών και άνω, ενώ επισημαίνει πως η λειτουργία Hearing Aid μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ιατρική συνταγή ή προηγούμενη επίσκεψη σε ειδικό, χωρίς ωστόσο να υποκαθιστά την επαγγελματική διάγνωση και θεραπεία.

Παράλληλα τονίζει πως τα συμβατά ακουστικά διαθέτουν λειτουργία Hearing Test, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει έλεγχο της ακοής του. Σύμφωνα με τους ιθύνοντες η διαδικασία διαρκεί περίπου πέντε λεπτά και εξετάζει χωριστά κάθε αυτί, με τη χρήση ακοομετρίας καθαρού τόνου. Με βάση τα αποτελέσματα δημιουργείται ακοόγραμμα και η ακοή κατατάσσεται ως φυσιολογική ή σε επίπεδα ήπιας, μέτριας, σοβαρής ή πολύ σοβαρής απώλειας.

Στη συνέχεια, η λειτουργία βοηθήματος ακοής προσαρμόζει την ενίσχυση συγκεκριμένων ήχων στο ακουστικό προφίλ του χρήστη. Μεταξύ άλλων, μπορεί να ενισχύσει υψηλές συχνότητες, χαμηλές φωνές και ήχους που προέρχονται από μεγαλύτερη απόσταση. Υποστηρίζονται επίσης τεχνολογίες περιορισμού του θορύβου του περιβάλλοντος και beamforming, με στόχο την καλύτερη εστίαση σε ήχους που προέρχονται από την κατεύθυνση προς την οποία κοιτάζει ο χρήστης.

Για τη ρύθμιση της ενίσχυσης χρησιμοποιείται - σύμφωνα με την εταιρεία - το πρότυπο NAL-NL2, το οποίο εφαρμόζεται και στη ρύθμιση συμβατικών ακουστικών βαρηκοΐας. Για την ανάπτυξη της τεχνολογίας υπήρξε συνεργασία με τα National Acoustic Laboratories και το Samsung Medical Center, ενώ, σύμφωνα με την εταιρεία, πραγματοποιήθηκαν μελέτες επικύρωσης σε πανεπιστημιακά ιδρύματα των ΗΠΑ.

Η απώλεια ακοής αποτελεί ένα ευρύτατα διαδεδομένο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που επικαλείται η ανακοίνωση, περισσότεροι από 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως αντιμετωπίζουν κάποιου βαθμού απώλεια ακοής, αριθμός που εκτιμάται ότι μπορεί να φθάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια έως το 2050.

Οι λειτουργίες Hearing Aid και Hearing Test αναμένεται να γίνουν διαθέσιμες στις ΗΠΑ και σε επιλεγμένες εγκεκριμένες αγορές το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ