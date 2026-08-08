Βραζιλία: Σε χαμηλό δεκαετίας υποχώρησε η αποψίλωση του τροπικού δάσους του Αμαζονίου

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τη βελτίωση που καταγράφεται μετά την επιστροφή του Λούλα στην προεδρία της Βραζιλίας.

Η αποψίλωση στο τμήμα του τροπικού δάσους του Αμαζονίου που βρίσκεται στην βραζιλιάνικη επικράτεια έχει υποχωρήσει τους τελευταίους δώδεκα μήνες στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση που καταγράφεται μετά την επιστροφή του Λούλα στην προεδρία της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες Παρασκευή το Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικών Ερευνών της Βραζιλίας (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE), από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026 αποψιλώθηκαν 2.874 τ.χλμ στο βραζιλιάνικο τμήμα του μεγαλύτερου τροπικού δάσους στον κόσμο. Αυτή η έκταση είναι κατά 37% μικρότερη σε σύγκριση με τα 4.500 τ.χλμ που είχαν καταγραφεί 12 μήνες νωρίτερα. Πρόκειται εξάλλου για το χαμηλότερο επίπεδο από το 2016, όταν ξεκίνησαν αυτού του είδους οι καταγραφές.

Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος θα διεκδικήσει την επανεκλογή στην προεδρία της Βραζιλίας, έχει υποσχεθεί πως θα εξαλείψει την παράνομη αποψίλωση των δασών έως το 2030.

«Οι αριθμοί δείχνουν ότι, εάν διατηρήσουμε αυτόν τον ρυθμό, με σοβαρότητα και τα απαιτούμενα μέσα, μπορούμε να επιτύχουμε» αυτόν τον στόχο, τόνισε ο πρόεδρος Λούλα κατά την παρουσίαση των δεδομένων του INPE κοντά στο Σάο Πάολο.

Ο ρυθμός αποψίλωσης στο βραζιλιάνικο τμήμα του Αμαζονίου είχε αυξηθεί κατακόρυφα επί προεδρίας του ακροδεξιού προκατόχου του, Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-2022).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ