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Ιράν: Κάθε απειλή από αντιπάλους είναι πραγματική και αξιόπιστη

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Ιράν: Κάθε απειλή από αντιπάλους είναι πραγματική και αξιόπιστη
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Δεν θα αιφνιδιαστούμε ούτε θα παραμείνουμε παθητικοί, δηλώνει ο Ιρανός υπ. Άμυνας, Ματζίντ Εμπνελρεζά

Η Τεχεράνη θεωρεί κάθε απειλή από τους αντιπάλους της «πραγματική και αξιόπιστη» ακόμα και αν εντάσσεται στο πλαίσιο ψυχολογικού πολέμου, δήλωσε σήμερα ο ασκών χρέη υπουργού Άμυνας του Ιράν Ματζίντ Εμπνελρεζά σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν θα αιφνιδιαστούμε ούτε θα παραμείνουμε παθητικοί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το Ιράν θα χρησιμοποιήσει τις απειλές ως βάση για να αυξήσει τη στρατιωτική του ετοιμότητα, να ενισχύσει την αποτρεπτική του ικανότητα και να αναβαθμίσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία Getty Images / Ideal Images

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