Κεφαλονιά: Bελτιωμένη η κατάσταση - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Πρόβλημα παραμένουν οι ισχυροί άνεμοι. Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασικές εκτάσεις.

Σαφώς βελτιωμένη είναι η κατάσταση σε σχέση με την νύχτα στο πύρινο μέτωπο της Κεφαλονιάς, όπου επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν δυσκολίες καθώς κατά διαστήματα πνέουν ισχυροί άνεμοι. Από το πρωί ενισχύθηκαν και οι επίγειες δυνάμεις. Μεγάλη είναι η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων από την Κυλλήνη -περίπου 30 πυροσβέστες.

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα έχει πλήξει τα χωριά Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο και τέλος και Μαύρα για τις γύρω περιοχές. Για μεγάλο διάστημα είχε διακοπεί και η κυκλοφορία στον δρόμο Αργοστολίου-Πόρου. Σε άμεσο κίνδυνο βρέθηκαν σπίτια σε αυτές τις περιοχές, ενώ σε αρκετά σημεία η φωτιά πέρασε μέσα από καλλιεργημένες εκτάσεις και αυλές, λίγα μέτρα από κατοικίες.

Η νύχτα που πέρασε ήταν δύσκολη για τους κατοίκους, καθώς εκκενώθηκαν οικισμοί και τουριστικές μονάδες εξαιτίας της πυρκαγιάς που συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα. Από το πρωί ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασικές εκτάσεις, ενώ το έργο των δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν καεί σπίτια ή αγροικίες, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να ξεκαθαριστεί ακόμη, καθώς δεν έχει αρχίσει η καταγραφή των ζημιών.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο πεδίο έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και επιχειρούν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες, μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εθελοντές.

Με πληροφορίες από ertnews.gr