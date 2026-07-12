Μεσσηνιακή Μάνη: 7 στάσεις που πρέπει να κάνετε

Πλούσια φύση, απέραντοι ελαιώνες, παραδοσιακοί οικισμοί, πέτρινα πυργόσπιτα, κρυμμένα ξωκλήσια, υπέροχες θάλασσες... Η Μεσσηνιακή Μάνη, νοτιοανατολικά της Καλαμάτας, είναι ένας τόπος ιδιαίτερος, φτιαγμένος από πανέμορφες εικόνες.
Διάσημα αλλά και λιγότερο γνωστά παραθαλάσσια χωριά, ήσυχα λιμανάκια με ψαροταβέρνες που σερβίρουν ό,τι βγάλει η βάρκα, οργανωμένες αμμουδιές και μικροί κόλποι άγριας ομορφιάς, συνθέτουν το σκηνικό σε μία από τις πιο γοητευτικές γωνιές της Πελοποννήσου. Αυτή η περιοχή ξυπνάει την όρεξη για ανακαλύψεις. Τα μυστικά της είναι πολλά. Τα παρακάτω όμως μέρη είναι αυτά που θα μετατρέψουν τη Μεσσηνιακή Μάνη στον αγαπημένο σας καλοκαιρινό - και όχι μόνο - προορισμό.