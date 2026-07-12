Μεσσηνιακή Μάνη: 7 στάσεις που πρέπει να κάνετε

Βόλτες σε ψαροχώρια και πέτρινους οικισμούς που μοιάζουν να έχουν σταματήσει στο χρόνο, βουτιές σε ιδιαίτερες παραλίες, απολαυστικές διαδρομές στην ιστορία και τη φύση. Αυτοί είναι οι λόγοι που κάνουν τη Μεσσηνιακή Μάνη έναν υπέροχο προορισμό για καλοκαιρινές - και όχι μόνο - αποδράσεις.

Πλούσια φύση, απέραντοι ελαιώνες, παραδοσιακοί οικισμοί, πέτρινα πυργόσπιτα, κρυμμένα ξωκλήσια, υπέροχες θάλασσες... Η Μεσσηνιακή Μάνη, νοτιοανατολικά της Καλαμάτας, είναι ένας τόπος ιδιαίτερος, φτιαγμένος από πανέμορφες εικόνες.

Διάσημα αλλά και λιγότερο γνωστά παραθαλάσσια χωριά, ήσυχα λιμανάκια με ψαροταβέρνες που σερβίρουν ό,τι βγάλει η βάρκα, οργανωμένες αμμουδιές και μικροί κόλποι άγριας ομορφιάς, συνθέτουν το σκηνικό σε μία από τις πιο γοητευτικές γωνιές της Πελοποννήσου. Αυτή η περιοχή ξυπνάει την όρεξη για ανακαλύψεις. Τα μυστικά της είναι πολλά. Τα παρακάτω όμως μέρη είναι αυτά που θα μετατρέψουν τη Μεσσηνιακή Μάνη στον αγαπημένο σας καλοκαιρινό - και όχι μόνο - προορισμό.

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