Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς ανακοίνωσε τη διεξαγωγή εκλογών στις 28 Νοεμβρίου

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς όρισε την 28η Νοεμβρίου ως ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς όρισε την 28η Νοεμβρίου ως ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Αν οι εκλογές διεξαχθούν, θα είναι οι πρώτες στα παλαιστινιακά εδάφη έπειτα από δύο δεκαετίες.

«Το προεδρικό διάταγμα καλεί τον παλαιστινιακό λαό στην Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας να λάβει μέρος σε ελεύθερες και άμεσες βουλευτικές εκλογές για την εκλογή μελών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου την καθορισμένη ημερομηνία», τόνισε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Wafa, επικαλούμενο το διάταγμα.

Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές στα παλαιστινιακά εδάφη έγιναν το 2006, όταν η Χαμάς κέρδισε τις εκλογές, νικώντας το κόμμα Φατάχ του Αμπάς, το οποίο προηγουμένως κυριαρχούσε στην παλαιστινιακή πολιτική σκηνή.

Το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, το οποίο λειτουργεί ως το κοινοβούλιο της Παλαιστινιακής Αρχής με επικεφαλής τον Μαχμούντ Αμπάς, δεν έχει συνεδριάσει από το 2007.

Η διοργάνωση εκλογών είναι μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που ζητεί η διεθνής κοινότητα, η οποία στηρίζει οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο 90χρονος σήμερα Αμπάς, κέρδισε τις τελευταίες παλαιστινιακές προεδρικές εκλογές το 2005 για μια τετραετή θητεία, η οποία θα έπρεπε να είχε λήξει το 2009. Ωστόσο, η θητεία του παρατάθηκε και έκτοτε δεν έχουν διεξαχθεί προεδρικές εκλογές. Ο Αμπάς έκτοτε κυβερνά με διατάγματα, μια πρακτική που έχει προκαλέσει κριτική τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Το 2021, ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθούν βουλευτικές και προεδρικές εκλογές, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για τον Μάιο και τον Ιούλιο του ίδιου έτους, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, αυτές αναβλήθηκαν επ' αόριστον λόγω έλλειψης εγγυήσεων που να επιτρέπουν τη διεξαγωγή των εκλογών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, η οποία κατέχεται από το Ισραήλ από το 1967.

Τον Απρίλιο, οι Παλαιστίνιοι προσήλθαν στις κάλπες για να εκλέξουν δημοτικά συμβούλια στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στις πρώτες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Η Παλαιστινιακή Αρχή αντιμετωπίζει εκτεταμένες επικρίσεις για διαφθορά, παράλυση των θεσμών της και διάβρωση της νομιμότητάς της. Οι δωρητές εξαρτούν όλο και περισσότερο την οικονομική και διπλωματική τους υποστήριξη από μεταρρυθμίσεις, ιδίως στην τοπική διακυβέρνηση.

Τον Ιούνιο, ο Αμπάς ανακοίνωσε ότι οι προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν στις αρχές του 2027, χωρίς να διευκρινίσει αν θα είναι υποψήφιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ