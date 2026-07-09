Η Λεπέν εμφανίζεται να κερδίζει στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027

Η Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN), θα μπορούσε να κερδίσει στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν το επόμενο έτος στη Γαλλία.

Η Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN), θα μπορούσε να κερδίσει στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν το επόμενο έτος στη Γαλλία, παρά την καταδίκη της σε δεύτερο βαθμό για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών πόρων, σύμφωνα με δύο δημοσκοπήσεις.

Πολλά μπορεί να συμβούν ως τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που είναι προγραμματισμένος για τις 18 Απριλίου και οι δημοσκόποι υπογραμμίζουν ότι τα ευρήματά τους αποτελούν ένδειξη των προθέσεων που έχουν αυτή τη στιγμή οι ψηφοφόροι και όχι πρόβλεψη.

Και στις δύο δημοσκοπήσεις - μία του Ifop για το LCI και την εφημερίδα Le Figaro και μια άλλη του Toluna Harris Interactive για το Μ6 και το RTL - δείχνουν ότι η Λεπέν προηγείται στον πρώτο γύρο και εκλέγεται στον επαναληπτικό γύρο στις 2 Μαΐου, όπως και οι περισσότερες δημοσκοπήσεις πριν από την ετυμηγορία.

Οι δημοσκοπήσεις πραγματοποιήθηκαν αφότου η 57χρονη βετεράνος ηγέτιδα της ακροδεξιάς ανακοίνωσε ότι θα πάρει μέρος στις εκλογές, μετά την απόφαση του εφετείου που την έκρινε ένοχη για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά μείωσε την διάρκεια της στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως.

Στον πρώτο γύρο η δημοσκόπηση του Ifop εμφανίζει τη Λεπέν να συγκεντρώνει ποσοστό 36%, έναντι του 32% με 34% που συγκέντρωνε τους προηγούμενους μήνες με βάση το ίδιο ινστιτούτο. Κανένας από τους αντιπάλους της δεν συγκεντρώνει περισσότερο από το 19%, στην καλύτερη περίπτωση. Η άλλη δημοσκόπηση της δίνει αντίστοιχο ποσοστό.

Στον δεύτερο γύρο και οι δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν νίκη της Λεπέν, με διάφορα ποσοστά ανάλογα με τον αντίπαλό της.

Εξάλλου το καλύτερο ποσοστό έναντι της Λεπέν στον επαναληπτικό γύρο των προεδρικών εκλογών καταγράφει ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Εντουάρ Φιλίπ, ενώ θα κέρδιζε με μεγαλύτερη διαφορά τον επίσης πρώην πρωθυπουργό Γκαμπριέλ Ατάλ και τον Ζαν- Λικ Μελανσόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ