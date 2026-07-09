Πάνω από 1.700 πλεονάζοντες θάνατοι στο Βέλγιο από τον καύσωνα στα τέλη Ιουνίου

Ο καύσωνας στο Βέλγιο στα τέλη Ιουνίου προκάλεσε 1.747 θανάτους.

Ο καύσωνας στο Βέλγιο στα τέλη Ιουνίου προκάλεσε 1.747 θανάτους, δηλαδή καταγράφηκε η υψηλότερη υπερβάλλουσα θνησιμότητα που έχει υπάρξει ποτέ στη διάρκεια ενός κύματος καύσωνα στη χώρα από τότε που άρχισαν να γίνονται αναλύσεις το 2000, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές.

Τα πρώτα στοιχεία, που είχαν παρουσιαστεί ως προσωρινά, γνωστοποιούσαν την περασμένη εβδομάδα 1.222 θανάτους στη διάρκεια αυτού του επεισοδίου ενός ακραίου καιρικού φαινομένου, το οποίο εκδηλώθηκε μεταξύ 18 και 29 Ιουνίου.

Από τις 18 Ιουνίου καταγράφηκαν στο Βέλγιο μέγιστες θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου για 10 συνεχόμενες ημέρες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται 3 ημέρες με θερμοκρασίες γύρω στους 35 βαθμούς Κελσίου (και μια μέγιστη θερμοκρασία 35,5 βαθμών Κελσίου στις 26 Ιουνίου).

Μεταξύ της 18ης Ιουνίου και της 1ης Ιουλίου «1.747 πλεονάζοντες θάνατοι καταγράφηκαν σε σύγκριση με τον αναμενόμενο αριθμό, δηλαδή υπερβάλλουσα θνησιμότητα 47,8%», διευκρίνισε το εθνικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας Sciensano σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

Αυτό το κύμα καύσωνα που αντιμετώπισαν εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίοι σε πολλές χώρες χαρακτηρίστηκε «ιστορικό» από ειδικούς, περιλαμβανομένης της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

«Ο εξαιρετικά φονικός χαρακτήρας αυτού του καύσωνα εξηγείται από τον συνδυασμό τριών βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία: η διάρκεια του επεισοδίου, οι έντονες θερμοκρασίες και οι συγκεντρώσεις του όζοντος. Για καθένα από αυτούς τους παράγοντες, το επεισόδιο αυτό έφτασε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα», γνωστοποίησε η Sciensano.

Οι βελγικές αρχές αποκαλύπτουν επίσης ότι η υπερβάλλουσα θνησιμότητα ήταν ιδιαίτερα υψηλή στη Βαλλωνία, τη νότια γαλλόφωνη περιοχή του Βελγίου (+76%), φαινόμενο για το οποίο δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις προς το παρόν.

Η 27η και η 28η Ιουνίου ήταν οι πιο φονικές ημέρες με υπερδιπλάσιο από τον αναμενόμενο αριθμό θανάτων καθημερινά σε εθνικό επίπεδο (περίπου 630-640).

Τις ερχόμενες ημέρες αναμένεται ξανά καύσωνας στο Βέλγιο, με μέγιστες θερμοκρασίες που μπορεί να ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου για πέντε συνεχόμενες ημέρες από το Σάββατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ