Πλήγμα των ΗΠΑ σε γέφυρα της σιδηροδρομικής σύνδεσης Κίνας-Ιράν - Τραυματίας στο Κουβέιτ από ιρανικά πλήγματα

Οι βομβαρδισμοί που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη διάρκεια της νύχτας εναντίον του Ιράν έπληξαν τη σιδηροδρομική γέφυρα Ακ Τάκεχ Χαν στη βόρεια ιρανική επαρχία Γκολεστάν.

Οι βομβαρδισμοί που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη διάρκεια της νύχτας εναντίον του Ιράν έπληξαν τη σιδηροδρομική γέφυρα Ακ Τάκεχ Χαν στη βόρεια ιρανική επαρχία Γκολεστάν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, γέφυρα που συνδέει την Τεχεράνη με τους στρατηγικούς εμπορικούς εταίρους Κίνα και Ρωσία.

Το Fars μετέδωσε πως η διαδρομή, που διέρχεται από το Τουρκμενιστάν και το Καζακστάν, είναι μια σημαντική χερσαία σύνδεση με την Κίνα που απέκτησε μεγαλύτερη σημασία στη διάρκεια του αποκλεισμού που επέβαλαν φέτος οι ΗΠΑ στα λιμάνια του Ιράν στον Κόλπο.

Πρόσθεσε πως η διαδρομή χρησιμοποιούνταν επίσης από τη Ρωσία για μεταφορές φορτίων στο Ιράν από τα τέλη του 2025. Το πρακτορείο ανέφερε πως οι επισκευές στη γέφυρα αναμένεται να ολοκληρωθούν γρήγορα.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σήμερα από τα τελευταία πλήγματα που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον της χώρας του Κόλπου.

«Αυτήν την ώρα λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου στο X, διευκρινίζοντας πως τέσσερις πύραυλοι και δέκα drones «αναχαιτίστηκαν με επιτυχία και εξουδετερώθηκαν» την αυγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ