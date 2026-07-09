Οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της αγοράς για δραστικές μειώσεις τιμών σε μια σειρά από βασικά προϊόντα που πωλούνται στο ράφι, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της αγοράς για δραστικές μειώσεις τιμών σε μια σειρά από βασικά προϊόντα που πωλούνται στο ράφι, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως έγινε γνωστό μετά την ολοκλήρωση της κρίσιμης συνάντησης εργασίας στο υπουργείο Ανάπτυξης, η νέα πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών θα ξεκινήσει από τις 31 Αυγούστου και θα έχει διάρκεια από δύο έως τέσσερις μήνες.

Οι κατηγορίες των προϊόντων στις οποίες θα υπάρξουν μειώσεις τιμών συγκεκριμενοποιήθηκαν κι έχουν ως εξής:

Νωπό κρέας: μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά

Γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά

Ψωμί και αλεύρι

Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια

Ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες

Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες

Καφές, δημητριακά

Σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή

Αναψυκτικά

Καθαριστικά (Απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής χρήσης)

Προϊόντα προσωπικής υγιεινής

Σχολικά είδη

Μειώσεις που θα ξεκινούν από 5%

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης εργασίας στο υπουργείο Ανάπτυξης, ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, η εθνική κοινωνική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, θα αφορά «σε όλα τα βασικά προϊόντα, ήτοι τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιρειών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2 ως 4 μήνες».

Σύμφωνα, δε, με τον υπουργό, «όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, με βάση τις εμπειρίες που υπάρχουν, θα προωθηθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και την εποπτεία που έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή».

Η συνάντηση

Στη σημερινή συνάντηση εργασίας υπό τον Τάκη Θεοδωρικάκο συμμετείχαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας.