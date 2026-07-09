Optima Bank: Τα 7 top picks για το β' εξάμηνο - Γιατί βλέπει συνέχεια της ανόδου στο Χρηματιστήριο

Η αγορά εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου η γενικευμένη άνοδος δίνει σταδιακά τη θέση της στην προσεκτική επιλογή τίτλων με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, σύμφωνα με τους αναλυτές της Optima.

Παρά το εντυπωσιακό ράλι που έχει ήδη καταγράψει το ελληνικό χρηματιστήριο από τις αρχές του έτους, η Optima Bank εκτιμά ότι η ανοδική πορεία δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή της για το β’ εξάμηνο του 2026, η αγορά εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση, όπου η γενικευμένη άνοδος δίνει σταδιακά τη θέση της στην προσεκτική επιλογή τίτλων με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί θετική στάση απέναντι στις ελληνικές μετοχές, θεωρώντας ότι η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, η δημοσιονομική σταθερότητα, η βελτίωση του αξιόχρεου της χώρας και οι επικείμενες αλλαγές στην αγορά λόγω της ένταξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο οικοσύστημα της Euronext συνεχίζουν να δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον.

Οι επτά κορυφαίες επιλογές

Στο πλαίσιο αυτό, η Optima Bank διατηρεί ως βασικές επιλογές για το υπόλοιπο του έτους τις μετοχές των Τράπεζας Πειραιώς, Metlen, ΔΕΗ, Motor Oil και Eurobank, ενώ προσθέτει στη λίστα των κορυφαίων επιλογών της τις Allwyn και Tιτάν.

Παράλληλα, στη λίστα παρακολούθησης (watchlist) τοποθετεί τις HELLENiQ ENERGY, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, καθώς και τις άλλες δύο συστημικές τράπεζες, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα.

Η Optima σημειώνει ότι ο Γενικός Δείκτης έχει ενισχυθεί περίπου κατά 22% από τις αρχές του 2026 και κατά περίπου 37% σε ετήσια βάση, υπεραποδίδοντας τόσο έναντι των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών όσο και έναντι της Wall Street.

Κατά την ανάλυση της χρηματιστηριακής, η υπεραπόδοση αυτή στηρίζεται σε πέντε βασικούς παράγοντες: την ισχυρότερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, τη συνεχή βελτίωση του δημοσιονομικού προφίλ της χώρας, τις αυξημένες εισροές ξένων επενδυτών, την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην Euronext και την ανθεκτικότητα της κερδοφορίας των εισηγμένων εταιρειών.

Ειδικότερα, η Optima υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει για φέτος ανάπτυξη 1,8% στην Ελλάδα, έναντι μόλις 1,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ επισημαίνει ότι η δημοσιονομική εικόνα της χώρας συνεχίζει να βελτιώνεται, εκτιμώντας ότι ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ θα υποχωρήσει στο 138,2% φέτος, από 146,1% το 2025, και θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται τα επόμενα χρόνια, φθάνοντας περίπου στο 119% το 2029.

Οι τράπεζες βασικός πυλώνας

Αν και οι αναλυτές της Optima Bank διευρύνουν τις κορυφαίες επιλογές τους με την προσθήκη των Allwyn και Τιτάν, εξακολουθούν να θεωρούν ότι ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί τον βασικό μοχλό του ελληνικού επενδυτικού αφηγήματος.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να συνδυάζουν υψηλή κερδοφορία, ισχυρή πιστωτική επέκταση και αυξανόμενες διανομές προς τους μετόχους, ενώ οι αποτιμήσεις τους παραμένουν ελκυστικές σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Συγκεκριμένα, προβλέπει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 13%-16,5% έως το 2028, μέση ετήσια αύξηση δανείων 5%-7%, δείκτες κόστους προς έσοδα 33%-38% και αποδόσεις προς τους μετόχους (μερίσματα και επαναγορές) της τάξης του 6%-8% τα επόμενα τρία χρόνια. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με δείκτες P/E περίπου 9-11 φορές για το 2026 και P/TBV 1,11-1,62 φορές, χαμηλότερα από τον μέσο όρο των τραπεζών της Νότιας Ευρώπης.

Η Optima διατηρεί σύσταση αγοράς (buy) και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με τιμές-στόχους 4,79 ευρώ για την Alpha Bank, 5,05 ευρώ για τη Eurobank, 18,10 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα και 10,52 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, τιμές που υποδηλώνουν περιθώρια ανόδου από περίπου 16% έως 19% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Το ΧΑ παραμένει φθηνό

Παρά τη σημαντική άνοδο των τελευταίων μηνών, η Optima εκτιμά ότι οι ελληνικές μετοχές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών αγορών.

Συγκεκριμένα, το Χρηματιστήριο Αθηνών διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 12,3 φορές για το 2026, περίπου 22% χαμηλότερα από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αγορές. Παράλληλα, ο δείκτης EV/EBITDA εμφανίζει έκπτωση περίπου 13%, ενώ η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 3,8% παραμένει υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η Optima επισημαίνει ακόμη ότι, παρά το πρόσφατο rerating, η συνολική χρηματιστηριακή αξία της αγοράς αντιστοιχεί περίπου στο 60% του ελληνικού ΑΕΠ, επίπεδο που εξακολουθεί να βρίσκεται ελαφρώς χαμηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου 1998-2008. .

Οι βασικοί κίνδυνοι

Παρά τη θετική εικόνα, η Optima αναγνωρίζει ότι υπάρχουν παράγοντες που θα μπορούσαν να ανακόψουν την ανοδική πορεία της αγοράς.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει μια ενδεχόμενη σημαντική διόρθωση των διεθνών χρηματιστηρίων, επιβράδυνση της οικονομίας της Ευρωζώνης, αναζωπύρωση των γεωπολιτικών εντάσεων, οι αβεβαιότητες για το αναπτυξιακό μοντέλο μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και η πολιτική αβεβαιότητα ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η μετάβαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών της MSCI το 2027 ενδέχεται να προκαλέσει προσωρινές εκροές από τα παθητικά κεφάλαια που ακολουθούν τους δείκτες αναδυόμενων αγορών.