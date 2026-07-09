Χατζηδάκης: Η Ελλάδα χωρίς φωνές και αντάρα κερδίζει στην εξωτερική πολιτική

Ορισμένοι κύκλοι καλλιεργούν τον μύθο ότι η Τουρκία πάντα κερδίζει και η Ελλάδα πάντα χάνει.

«Η Ελλάδα κερδίζει, χωρίς φωνές και αντάρα στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Ορισμένοι κύκλοι που υποστηρίζουν τη λογική ότι η Τουρκία πάντα κερδίζει και η Ελλάδα πάντα χάνει, επιμένουν σταθερά να υποτιμούν συγκεκριμένες εξελίξεις των τελευταίων ετών». Αυτό τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στο ΕΡΤnews, υπογραμμίζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα ενίσχυσης της θέσης της χώρας.

Ανέφερε συγκεκριμένα:

- Για την πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία: «Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν νομικά προβλήματα καθώς το Κογκρέσο των ΗΠΑ έχει αποφασίσει με συγκεκριμένο τρόπο. Οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ είχαν θετικό πνεύμα για την σημασία της Τουρκίας, ωστόσο συγκεκριμένη δέσμευση για τα F-35 δεν υπάρχει. Αντίθετα, εμείς έχουμε υπογράψει συμφωνία, οι πιλότοι μας θα πάνε σύντομα να εκπαιδευθούν στο αεροσκάφος και το 2028 θα ξεκινήσει η παραλαβή των πρώτων F-35. Όσοι μιλούσαν για τα F-35 και τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, που πάντως δεν ανακοινώθηκαν, ξεχνούν ορισμένες βασικές εξελίξεις των τελευταίων ετών».

- Για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ: «Η συνεργασία έχει ενισχυθεί τα τελευταία 7 χρόνια. Αναφέρομαι στις ενεργειακές συμφωνίες για τους υδρογονάνθρακες και την μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου μέσω Αλεξανδρούπολης».

- Για την πολιτική που ασκεί η Ελλάδα: «Η Ελλάδα έχει οριοθετήσει θαλάσσιες ζώνες με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Κάτι που δημιουργεί προηγούμενο και για περαιτέρω οριοθετήσεις. Η Ελλάδα προχώρησε επίσης στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ενώ οι ίδιοι κύκλοι έλεγαν ότι δεν θα προχωρούσε, καθώς και στην οριοθέτηση θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Έχουμε ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις μας – αναφέρομαι στα Rafale και τις φρεγάτες – και έχουμε υπογράψει δύο φορές σύμφωνο αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία, το οποίο προφανώς μεταφράζεται σε στήριξη από τις γαλλικές Ένοπλες Δυνάμεις σε περίοδο κρίσης».

«Όλα αυτά», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης, «τα οποία δεν αρέσουν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στην Ελλάδα ορισμένοι κύκλοι επιμένουν σταθερά να τα υποτιμούν. Εδώ και δεκαετίες, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, υπάρχει μια σχολή σκέψης που υποστηρίζει ότι η Τουρκία πάντα κερδίζει και η Ελλάδα πάντα χάνει. Η άποψη αυτή αφενός δεν καλλιεργεί αίσθημα εθνικής αυτοπεποίθησης. Επιπλέον, αν μη τι άλλο, παραγνωρίζει – πέρα από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις – ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τουρκία όχι, αν και το είχε ζητήσει. Και ότι η Ελλάδα κατόρθωσε να γίνει και η Κύπρος μέλος της ΕΕ παρ’ ότι για πολλούς κάτι τέτοιο ήταν αδιανόητο χωρίς να έχει λυθεί το Κυπριακό».