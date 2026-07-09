Μέτσολα: Η Ελλάδα αντιλήφθηκε έγκαιρα τις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις και επένδυσε στην άμυνά της

Η Ρομπέρτα Μέτσολα, εκφράζει την πεποίθηση ότι, μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας, μπορούν να επιλυθούν τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, εκφράζει την πεποίθηση ότι, μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας, μπορούν να επιλυθούν τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN Greece, με αφορμή την επίσκεψή της στην Αθήνα. Υπογραμμίζει ότι η συνεργασία με την Τουρκία είναι αναγκαία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως το εμπόριο, η ασφάλεια, η μετανάστευση και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά ξεκαθαρίζει ότι αυτή πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας.

Αναφερόμενη στην ευρωπαϊκή άμυνα, επισημαίνει ότι η Ελλάδα αντιλήφθηκε έγκαιρα τις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις και επένδυσε συστηματικά στην άμυνά της, ενισχύοντας τόσο τη δική της ασφάλεια όσο και τη συνολική αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ.

Τέλος, ενόψει της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, η Μέτσολα εκτιμά ότι η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο, συμβάλλοντας στην προώθηση σημαντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, με την άμυνα να παραμένει βασική προτεραιότητα, υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ