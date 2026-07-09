Kaspersky: Το 56% των χρηστών διαδικτύου ήρθε αντιμέτωπο με online απάτες

Το τοπίο των διαδικτυακών απατών εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς οι επιθέσεις γίνονται ολοένα και πιο εξελιγμένες, στοχευμένες και με ΑΙ.

Το 56% των χρηστών του διαδικτύου δήλωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με περιστατικά online απάτης κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ενώ το 45% ανέφερε ότι υπήρξε θύμα επιθέσεων που στόχευαν τις συσκευές, τους λογαριασμούς ή τα προσωπικά του δεδομένα, σύμφωνα με νέα παγκόσμια έρευνα της Kaspersky. Το τοπίο των διαδικτυακών απατών εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς οι επιθέσεις γίνονται ολοένα και πιο εξελιγμένες, στοχευμένες και πλέον ενισχύονται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι χρήστες ενδέχεται να εκτεθούν σε κινδύνους σχεδόν σε κάθε διαδικτυακή τους δραστηριότητα, είτε μέσω email, εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικών καταστημάτων ή άλλων εφαρμογών. Μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι τεχνολογίες anti-phishing της Kaspersky απέτρεψαν περισσότερες από 140 εκατομμύρια απόπειρες phishing και διαδικτυακής απάτης, γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη έκταση που έχει λάβει η συγκεκριμένη απειλή.

Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη* του κέντρου έρευνας αγοράς της Kaspersky, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ήρθαν αντιμέτωποι με διαδικτυακές απάτες ή κακόβουλες ενέργειες κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Παράλληλα, το 45% ανέφερε ότι υπήρξε θύμα επιθέσεων που στόχευαν τις συσκευές, τους λογαριασμούς ή τα δεδομένα του, όπως παραβιάσεις λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαρροές δεδομένων ή μολύνσεις από κακόβουλο λογισμικό.

Οι ειδικοί της Kaspersky επισημαίνουν ότι οι διαδικτυακές απάτες εξαπλώνονται ολοένα και περισσότερο, καθώς οι δράστες εκμεταλλεύονται σχεδόν κάθε νέα τάση ή σημαντικό γεγονός της επικαιρότητας. Τον Μάρτιο του 2026, οι τεχνολογίες anti-phishing της Kaspersky εντόπισαν αυξημένη δραστηριότητα σε απάτες που σχετίζονταν με το Μουντιάλ του 2026. Συγκεκριμένα, ανακάλυψαν ψεύτικες ιστοσελίδες που μιμούνταν τις επίσημες σελίδες της διοργάνωσης ή αξιοποιούσαν το ενδιαφέρον γύρω από το γεγονός, με στόχο να παραπλανήσουν τους χρήστες και να τους οδηγήσουν σε μη ασφαλείς επικοινωνίες.

Ο ίδιος συνδυασμός μηχανικής μάθησης, αναγνώρισης προτύπων και ανάλυσης απειλών σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει στις τεχνολογίες της Kaspersky να εντοπίζουν ένα ευρύ φάσμα μορφών διαδικτυακής απάτης. Σε αυτές περιλαμβάνονται σελίδες phishing, ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα, καθώς και απάτες με κρυπτονομίσματα ή άλλες πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν τους χρήστες σε οικονομικές απώλειες.

Οι scam εκστρατείες μπορούν πλέον να αξιοποιούν προσωπικά δεδομένα που έχουν υποκλαπεί έπειτα από παραβιάσεις δεδομένων, μέσω κακόβουλου λογισμικού κλοπής πληροφοριών (infostealer malware), παραβιασμένων λογαριασμών και άλλων μορφών έκθεσης προσωπικών στοιχείων στο διαδίκτυο. Οι απατεώνες συνδυάζουν αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργούν πιο στοχευμένα μηνύματα, να υποδύονται πρόσωπα ή επαφές που οι χρήστες θεωρούν έμπιστα ή να καθιστούν τις μεθόδους τους ακόμη πιο πειστικές.

«Οι απάτες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν πλέον μια νέα πραγματικότητα. Δημιουργούνται με τη βοήθεια της AI, εξελίσσονται και πολλαπλασιάζονται συνεχώς, ενώ μπορούν να εμφανιστούν σε σχεδόν κάθε σημείο του κυβερνοχώρου. Μπορεί να έχουν τη μορφή ψεύτικων ιστοσελίδων πώλησης εισιτηρίων ή ακόμη και μηνυμάτων που φαίνεται να προέρχονται από φίλους. Είναι ικανές να παραπλανήσουν ακόμη και τους πιο έμπειρους χρήστες. Η ικανότητα αναγνώρισης των διαδικτυακών απατών από τον ίδιο τον χρήστη δεν επαρκεί πλέον. Για αυτόν τον λόγο, ενσωματώσαμε προηγμένες δυνατότητες ανίχνευσης με τεχνητή νοημοσύνη απευθείας στα προϊόντα μας, ώστε η τεχνολογία μας να εντοπίζει απειλές που μπορεί να μην είναι ορατές στο ανθρώπινο μάτι και να προστατεύει τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο», σχολιάζει η Marina Titova, Vice President του Consumer Business στην Kaspersky.