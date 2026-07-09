Πόσα χρήματα ξοδεύουμε σε έτοιμο φαγητό κάθε χρόνο

Η έρευνα εξετάζει τη δαπάνη, τα κανάλια αγοράς, τα κίνητρα, τις στάσεις των καταναλωτών και την αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών έτοιμου φαγητού από σούπερ μάρκετ.

Η αγορά έτοιμου φαγητού αποτελεί πλέον μία σταθερή καταναλωτική συνήθεια για σημαντικό μέρος των ελληνικών νοικοκυριών, χωρίς όμως να υποκαθιστά τον κεντρικό ρόλο του σπιτικού γεύματος σύμφωνα με τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Η έρευνα εξετάζει τη δαπάνη, τα κανάλια αγοράς, τα κίνητρα κατανάλωσης, τις στάσεις των καταναλωτών και την αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών έτοιμου φαγητού από τα σούπερ μάρκετ.

Βασικά ευρήματα της έρευνας:

Η μέση δαπάνη για έτοιμο φαγητό ανέρχεται σε 14,79€ την εβδομάδα, δηλαδή περίπου 770€ ετησίως ανά νοικοκυριό.

Τα σούπερ μάρκετ σχεδόν διπλασίασαν το ποσοστό των καταναλωτών που τα επιλέγουν για αγορά έτοιμου φαγητού σε σχέση με το 2016

το ποσοστό των καταναλωτών που τα επιλέγουν για αγορά έτοιμου φαγητού σε σχέση με το 2016 Το 39% των καταναλωτών δηλώνει ότι δεν αγοράζει ποτέ έτοιμο φαγητό ποσοστό μειωμένο σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια.

Για το 41% των καταναλωτών ο σημαντικότερος λόγος αγοράς είναι η έλλειψη χρόνου για μαγείρεμα.

Οι καταναλωτές εμφανίζονται ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τις λύσεις έτοιμου φαγητού των σούπερ μάρκετ, χωρίς όμως να θεωρούν ότι μπορούν να αντικαταστήσουν το σπιτικό φαγητό.

Τα σούπερ μάρκετ ενισχύουν σημαντικά τη θέση τους στην αγορά έτοιμου φαγητού

Η σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2016 καταγράφει σημαντικές μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών ως προς το σημείο αγοράς έτοιμου φαγητού, με βασικό χαρακτηριστικό την αισθητή ενίσχυση του ρόλου των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα, το 29% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από σούπερ μάρκετ, έναντι μόλις 16% το 2016, γεγονός που δείχνει την ενίσχυση του καναλιού του σουπερμάρκετ στην κατανάλωση έτοιμου φαγητού.

Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι ένα μέρος της κατανάλωσης έχει μετακινηθεί προς τις οργανωμένες αλυσίδες λιανικής, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη νέων προτάσεων έτοιμου φαγητού. Παράλληλα, μειώνεται το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι δεν αγοράζει καθόλου έτοιμο φαγητό, από 45% το 2016 σε 39% σήμερα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αγορά αποκτά σταδιακά μεγαλύτερη διείσδυση στην καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών.

Υψηλή εξοικείωση με τα έτοιμα γεύματα των σούπερ μάρκετ

Η έρευνα καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή εξοικείωση των καταναλωτών με τις λύσεις έτοιμου φαγητού που προσφέρουν τα σούπερ μάρκετ. Προϊόντα όπως το ψητό κοτόπουλο, τα σφολιατοειδή, οι σαλάτες, και κάποια έτοιμο μαγειρευτά παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά δοκιμής, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική διεύρυνση των διαθέσιμων επιλογών τα τελευταία χρόνια.

Η δαπάνη για έτοιμο φαγητό είναι σημαντική

Η έρευνα καταγράφει ότι η μέση εβδομαδιαία δαπάνη των καταναλωτών για έτοιμο φαγητό διαμορφώνεται στα 14,79 ευρώ ανά νοικοκυριό, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 770 ευρώ ετησίως. Παράλληλα, σχεδόν τέσσερις στους δέκα καταναλωτές (39%) δηλώνουν ότι δεν πραγματοποιούν καθόλου αγορές έτοιμου φαγητού. Από όσους αγοράζουν, η πλειονότητα κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα δαπάνης, καθώς το 19% δαπανά από 11 έως 20 ευρώ εβδομαδιαίως, το 11% από 6 έως 10 ευρώ και το 7% έως 5 ευρώ.

Αντίθετα, μόλις ένα μικρό ποσοστό καταναλωτών πραγματοποιεί υψηλότερες εβδομαδιαίες δαπάνες. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το έτοιμο φαγητό λειτουργεί κυρίως ως συμπληρωματική επιλογή για τις ανάγκες της καθημερινότητας και όχι ως βασική μορφή διατροφής.

Η έλλειψη χρόνου αποτελεί τον βασικό λόγο αγοράς

Η σημαντικότερη αιτία αγοράς έτοιμου φαγητού είναι η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου για προετοιμασία γευμάτων. Συγκεκριμένα, το 41% των καταναλωτών δηλώνει ότι επιλέγει έτοιμο φαγητό όταν δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει, ενώ ένα 19% γιατί θεωρεί ασύμφορο να μαγειρεύει μόνο για λίγα άτομα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το έτοιμο φαγητό καλύπτει κυρίως πρακτικές ανάγκες που συνδέονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως επιλογή ευχαρίστησης ή κοινωνικής κατανάλωσης.

Το έτοιμο φαγητό αποτελεί λύση ευκολίας και όχι υποκατάστατο του σπιτικού γεύματος

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη της αγοράς, οι στάσεις των καταναλωτών δείχνουν ότι το έτοιμο φαγητό εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται κυρίως ως λύση ευκολίας και να θεωρείται υποδεέστερο του μαγειρεμένου φαγητού στο σπίτι. Η μεγάλη πλειονότητα πιστεύει ότι το σπιτικό φαγητό είναι πιο νόστιμο και πιο υγιεινό, από την άλλη όμως πολλές φορές οι καταναλωτές δεν έχουν τον χρόνο να μαγειρέψουν, λόγω των σημερινών ρυθμών της καθημερινότητας.