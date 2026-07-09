Κοντογεώργης: Πρωταγωνιστεί η ελληνική περιφέρεια στο εθνικό πρόγραμμα για νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Η κυβέρνηση έχει θέσει τον στόχο της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης και της αντιμετώπισης των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Στην Ημερίδα Διαβούλευσης με τίτλο «Η Πολιτική Συνοχής στην Προγραμματική Περίοδο 2028-2034, Σχέδιο Εθνικής και Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης», συμμετείχε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Θ. Κοντογεώργης υπογράμμισε ότι η συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο δεν αφορά απλώς τη διάρθρωση ενός προϋπολογισμού, αλλά τις κρίσιμες επιλογές που θα καθορίσουν την πορεία της Ευρώπης και της Ελλάδας στη δεκαετία του 2030, σε ένα περιβάλλον αυξημένης ρευστότητας.

«Ό,τι θεωρούσαμε δεδομένο μέχρι σήμερα, δεν είναι», τόνισε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στις σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όπως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, οι επενδύσεις στην άμυνα και την ασφάλεια, η προστασία των συνόρων, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι δημογραφικές πιέσεις.

Ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι το πραγματικό δίλημμα δεν είναι «ανταγωνιστικότητα ή συνοχή», αλλά μια ανταγωνιστικότητα εδαφικά συμπεριληπτική. Όπως επισήμανε, αν αποδυναμωθεί η Πολιτική Συνοχής -το μόνο ευρωπαϊκό εργαλείο που φτάνει μέχρι τον πιο απομακρυσμένο δήμο και νησί- επιβεβαιώνονται όσοι καλλιεργούν την εικόνα μιας Ευρώπης που δεν νοιάζεται για τους πολλούς.

Η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία, μέσα από την κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, όπως σημείωσε, «μέσα από μια συστηματική διαδικασία διαβούλευσης με υπουργεία, περιφέρειες, δήμους και τοπικούς φορείς. Η εμπειρία αυτή αποτελεί το ισχυρό κεφάλαιο για τη διαμόρφωση της εθνικής πρότασης για το νέο ΠΔΠ».

Στο πλαίσιο της διπλής σύγκλισης, η κυβέρνηση έχει θέσει τον στόχο της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης και της αντιμετώπισης των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

«Η Πολιτική Συνοχής της νέας περιόδου χρειάζεται μεγαλύτερη χωρική ακρίβεια. Να αναγνωρίζει τη διαφορετική θέση κάθε Περιφερειακής Ενότητας και κάθε τοπικής οικονομίας και να κατευθύνει τις παρεμβάσεις εκεί όπου μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά την αναπτυξιακή τροχιά ενός τόπου. Επιπλέον, τόποι που ίσως ανήκουν σε διαφορετικές Περιφέρειες συχνά αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις και χρειάζονται συντονισμένες απαντήσεις υπερ-τοπικής κλίμακας, σε ζητήματα όπως η διαχείριση των υδάτων και η δημογραφική συρρίκνωση», τόνισε ο υφυπουργός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Θ. Κοντογεώργης σε ζητήματα ορεινότητας και νησιωτικότητας, καθώς η διατήρηση του πληθυσμού και της παραγωγικής δραστηριότητας σε αυτές τις περιοχές αποτελεί ζήτημα εθνικής ανθεκτικότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ίδρυση της Ειδικής Γραμματείας για τις Ορεινές Περιοχές στην Προεδρία της Κυβέρνησης εξασφαλίζει σταθερό σημείο αναφοράς και οριζόντιο συντονισμό πολιτικών.

Επιπλέον, ο υφυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για ενιαία θεσμική έκφραση και συμπληρωματικότητα των εργαλείων (Πολιτική Συνοχής, ΚΑΠ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης). Σημείωσε ότι πλέον δεν μιλάμε για απλές πιστοποιήσεις δαπανών, αλλά για ένα εθνικό σχέδιο με συγκεκριμένους στόχους, ορόσημα και μεταρρυθμίσεις που απαιτούν αυξημένη διαχειριστική επάρκεια από όλους.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στην ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, η οποία αυξάνει την ευθύνη της χώρας να συμβάλει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή συμφωνία.

«Η επιτυχία της νέας περιόδου δεν θα κριθεί μόνο από το ύψος των πόρων που εξασφαλίσαμε ή την ταχύτητα απορρόφησης. Θα κριθεί από το εάν μειώσαμε τις ανισότητες, αν ενισχύσαμε τη δημογραφική ανθεκτικότητα και αν δώσαμε ουσιαστικό περιεχόμενο στο δικαίωμα κάθε πολίτη να επιλέγει πού θα ζήσει και θα δημιουργήσει. Η Ελλάδα της δεκαετίας του 2030 είναι μια χώρα που το μέλλον της χτίζεται στην περιφέρεια», κατέληξε ο κ. Κοντογεώργης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ