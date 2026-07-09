Ο Πούτιν θα κατευθυνθεί προς την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία δηλώνουν ρωσικές πηγές

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απορρίπτει τις προτάσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απορρίπτει τις προτάσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο και η πρόσφατη ουκρανική εκστρατεία των επιθέσεων με drones κατά διυλιστηρίων και λιμανιών εις βάθος στο ρωσικό έδαφος ενισχύουν την απόφασή του να συνεχίσει προς το παρόν τον πόλεμο, δήλωσαν στο Reuters τρεις προσκείμενες στο Κρεμλίνο και μη κατονομαζόμενες πηγές.

Οι δύο από τις πηγές επιμένουν ότι ο πόλεμος, που διανύει πλέον το πέμπτο έτος, είναι πιθανόν να κλιμακωθεί. Η μία πηγή, πρόσωπο που συναντά συχνά τον κύριο του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» κλιμάκωσης των συγκρούσεων τους προσεχείς μήνες.

Ο Πούτιν παραμένει αμετακίνητος ως προς τον βασικό στόχο που είναι η κατάληψη του συνόλου των εδαφών του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία , όπου η ρωσική προέλαση έχει επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με την μία πηγή που γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο Πούτιν, ο οποίος απέρριψε πρόσφατα τις συστάσεις ομάδας συμβούλων που πρότειναν συμβιβασμό για κατάπαυση του πυρός με το πάγωμα της γραμμής του μετώπου. Η δεύτερη πηγή δήλωσε ότι ο Πούτιν είναι πεπεισμένος ότι η Ρωσία σύντομα θα καταλάβει το Ντονμπάς.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη για μία ειρηνευτική λύση, αλλά έχει αρκετή ικανότητα να ενεργήσει ανεξάρτητα και να συνεχίσει την ειδική στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό του ρεπορτάζ αυτού.

Σε απάντηση αιτήματος για σχολιασμό προς το γραφείο του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υψηλόβαθμός ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών των τελευταίων μηνών υποδεικνύουν ότι ο Πούτιν ετοιμάζεται για επιπλέον βήματα μάλλον προς τον πόλεμο παρά προς την ειρήνη, στα οποία περιλαμβάνονται νέες επιχειρήσεις στην Ουκρανία ή ενδεχόμενη επίθεση κατά άλλης ευρωπαϊκής χώρας.

Ορισμένοι δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές πιστεύουν ότι η Ρωσία θα χρειαστεί επιστράτευση των ανδρών σε μάχιμη ηλικία αν θέλει να έχει πιθανότητες να καταλάβει το Ντανμπάς. Η επιστράτευση είναι μία αντιδημοφιλής πολιτική κίνηση που ο Πούτιν ήταν απρόθυμος να κάνει στις πρώτες φάσεις του πολέμου.

Ρώσοι στρατιωτικοί αναλυτές συζητούν όλο και περισσότερο δημόσια την επιλογή της κλιμάκωσης, στην οποία περιλαμβάνουν και το ενδεχόμενο επίθεσης κατά ευρωπαϊκών στόχων, όπως νατοϊκές βάσεις στις χώρες της Βαλτικής.

Μία τέτοια εξέλιξη θα απειλούσε να φέρει την Ρωσία σε απευθείας αντιπαράθεση με την Ατλαντική Συμμαχία δοκιμάζοντας την αρχή του ΝΑΤΟ σύμφωνα με την οποία η επίθεση εναντίον ενός κράτους μέλους συνιστά επίθεση κατά όλων. Η Ρωσία θα μπορούσε να επιχειρήσει να δημιουργήσει εντάσεις στο εσωτερικό της συμμαχίας με μεμονωμένες επιθέσεις, όπως το πρόσφατο πλήγμα με drone στην Ρουμανία, σύμφωνα με τον Jack Watling του Royal United Services Institute (RUSI).

«Οι Ρώσοι δεν επιδιώκουν πόλεμο με το ΝΑΤΟ. Αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαιρέσει το ΝΑΤΟ σχετικά με τον τρόπο απόκρισης», δήλωσε ο Jack Watling προσθέτοντας ότι η αύξηση των εντάσεων με το ΝΑΤΟ μπορεί να δώσει στον Πούτιν την πολιτική νομιμοποίηση που χρειάζεται για να επιβάλει επιστράτευση.

Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις κατά διυλιστηρίων πετρελαίου και δεξαμενών στην Ρωσία και στα κατεχόμενα από την Ρωσία ουκρανικά εδάφη έχουν προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και μεταφέρει σε εκατομμύρια ρωσικά σπίτια τις συνέπειες του πολέμου. Οι θετικές γνώμες για τον Πούτιν παραμένουν υψηλές, ωστόσο έχουν φθάσει στο χαμηλότερο επίπεδό τους από την έναρξη του πολέμου το 2022.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θέλησαν να αξιοποιήσουν αυτό που αποκαλούν μεταβολή της δυναμικής του πολέμου. Ορισμένοι ζητούν την επιβολή επιπλέον οικονομικών κυρώσεων για να πιέσουν τον Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο.

Ομως, οι πρόσφατες πολεμικές επιτυχίες της Ουκρανίας έχουν εξοργίσει τον Πούτιν και έχουν ενισχύσει την αποφασιστικότητά του για να δώσει μία σκληρή απάντηση, σύμφωνα με το πρόσωπο που τον συναντά συχνά.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο μεγάλες επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά της Ουκρανίας την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβανομένου του Κιέβου, σκοτώνοντας δεκάδες αμάχους. Η Μόσχα ισχυρίσθηκε ότι οι επιθέσεις της έπληξαν στρατιωτικούς στόχους.

Απευθυνόμενος σε ρώσους στρατηγούς την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν δήλωσε από τηλεοράσεως ότι οι ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών σημαίνουν ότι η Ρωσία θα επιδιώξει να καταλάβει περισσότερα εδάφη κατά μήκος των συνόρων πέραν του Ντονμπάς ως «ζώνη ασφαλείας».

Ο πρώην αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Αμυνας Αντρέι Ιλνίτσκι έγραψε στις 29 Ιουνίου στην στήλη του στην εφημερίδα Kommersant ότι η κλιμάκωση του πολέμου θα ξεκινήσει με την καταστροφή 30 σημαντικών βιομηχανικών στόχων στην Ουκρανία που περιλαμβάνουν εργοστάσιο χάλυβα και το λιμάνι της Οδησσού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επόμενη φάση μπορεί να περιλαμβάνει επιθέσεις κατά βάσεων του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής και την Ρουμανία, καθώς και κατά μονάδων στην Ευρωπαϊκή Ενωση παραγωγής drones και πυραύλων μακρού βεληνεκούς για την Ουκρανία.

Οταν ερωτήθηκε για τα γραφόμενα του Ιλνίτσκι, ο εκπρόσωπος τους Κρεμλίνου Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία οφείλει να ενισχύσει την ασφάλειά της και «δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια της στην στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης».

Η ρωσική ανυπομονησία και οι φωνές για πολεμική κλιμάκωση συνοδεύουν την επιβράδυνση της ρωσικής προόδου στο μέτωπο που σημαίνει ότι θα χρειασθεί περισσότερος χρόνος και απώλειες στρατιωτών για να καταληφθεί το Ντονμπάς, καθώς τους τελευταίους μήνες οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν εκτεταμένα τα drones στις πολεμικές επιχειρήσεις ως αντίβαρο στο αριθμητικό πλεονέκτημα των ρωσικών δυνάμεων.

Η πηγή που τον συναντά συχνά δήλωσε ότι ο Πούτιν θεωρεί ότι η κατάληψη του Ντονμπάς αποτελεί ζήτημα αρχής, αφού ο ρώσος πρόεδρος «έχει ανάγκη από κάποιου είδους νίκη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ