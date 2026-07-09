Ειδήσεις

Πείνα ή συνήθεια; Τα σημάδια που αποκαλύπτουν τη διαφορά

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πείνα ή συνήθεια; Τα σημάδια που αποκαλύπτουν τη διαφορά
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Από το τσιμπολόγημα χωρίς σκέψη μέχρι το φαγητό λόγω στρες ή βαρεμάρας, μάθετε πώς να αναγνωρίζειτε πότε η συνήθεια παίρνει τον έλεγχο αντί για την πραγματική πείνα.

Έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας να αναζητά ένα σνακ, παρόλο που μόλις έχετε τελειώσει το γεύμα σας; Πολλοί άνθρωποι τρώνε όχι επειδή το σώμα τους χρειάζεται ενέργεια, αλλά απλώς επειδή εκείνη τη στιγμή μοιάζει σαν το «σωστό» πράγμα να κάνουν.

Το φαγητό από συνήθεια μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε υπερκατανάλωση, αύξηση βάρους και σε μια πιο απομακρυσμένη σχέση με τα πραγματικά σήματα του σώματός μας. Το να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα σημάδια είναι το πρώτο βήμα για να δημιουργήσουμε πιο υγιεινές και συνειδητές διατροφικές συνήθειες.

Διαβάστε περισσότερα στο Jenny.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολογικές δηλώσεις: Εξετάζεται παράταση υποβολών έως τις 22 Ιουλίου

Το γαλάζιο σινιάλο στους αγρότες - Το τηλεοπτικό μπλόκο - Οι φευγάτοι από τον ΣΥΡΙΖΑ

Lamda: «Βγαίνουν» 350 διαμερίσματα στο Ελληνικό μέχρι το τέλος του 2026

Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider