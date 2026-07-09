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Χθες, το 99% των κατοίκων της Γης είπε μαζί καλημέρα: Το μοναδικό φαινόμενο

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Χθες, το 99% των κατοίκων της Γης είπε μαζί καλημέρα: Το μοναδικό φαινόμενο
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8,2 δισεκατομμύρια άτομα είδαν ταυτόχρονα το φως της ημέρας την 8η Ιουλίου. Πώς εξηγείται το φαινόμενο επιστημονικά;

Περίπου 99% των κατοίκων της Γης βίωσαν την Τετάρτη (08/07) μία κοινή εμπειρία: 8,2 δισεκατομμύρια άτομα είδαν ταυτόχρονα το φως της ημέρας. Για μία σύντομη περίοδο, περίπου ενός λεπτού, οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γης βρέθηκαν όλες κάτω από τον Ήλιο, με μόνο ένα μικρό κλάσμα να παραμένει στη νύχτα.

Σε Βόρεια και Νότια Αμερική, Ευρώπη, Αφρική και το μεγαλύτερο μέρος της Ασίας, όπου ζει σχεδόν όλος ο παγκόσμιος πληθυσμός, είδαν ταυτόχρονα τη μέρα, ενώ στο σκοτάδι παρέμειναν η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, μέρη της Νοτιοανατολικής Ασίας και η Ανταρκτική.

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