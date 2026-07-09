Τι κοστίζει «χρυσάφι» στην Ελλάδα

Τα διεθνή αεροπορικά εισιτήρια ανατιμήθηκαν στην Ελλάδα κατά 293% και στην Ευρωζώνη κατά 49% από το 2015 μέχρι σήμερα (στοιχεία Eurostat 5/26). Δηλαδή στην Ελλάδα ακρίβυναν κατά 163% πιο πολύ….

Από «κοντά» ακολουθούν και οι εσωτερικές πτήσεις (άνοδος στην Ελλάδα κατά 134,2% μεγαλύτερη από ότι στην Ευρωζώνη). Πολύ μεγάλο «χάσμα» στις ανατιμήσεις καταγράφεται και στις υπηρεσίες που παρέχονται από μουσεία, βιβλιοθήκες και πολιτιστικούς χώρους, αξεσουάρ για κινητή και υπολογιστές.

Στα είδη διατροφής το χάσμα είναι επίσης μεγάλο σε κάποιες κατηγορίες: όσπρια, φρέσκα ή διατηρημένα ανατιμήθηκαν κατά 35% περισσότερο στην Ελλάδα από το 2015 μέχρι σήμερα σε σχέση με την Ευρωζώνη. Στα αποξηραμένα φρούτα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 27% πιο πολύ, στα λαχανικά κατά 23% - 26%, στο τσάι κατά 16% στον καφέ κατά 14,5%, στο κρέας κατά 11,1% και στις βρεφικές τροφές κατά 12%.

Αλλά και τα πακέτα διακοπών ανατιμήθηκαν κατά 16% ταχύτερα, οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών κατά 22% και τα γυναικεία ρούχα κατά 19,4%. Οι υπηρεσίες κινητής από την άλλη είχαν μείωση τιμών αλλά ήταν κατά 22% μικρότερη από την Ευρωζώνη (κατά 1% στην Ελλάδα και κατά 19,6% στην ΕΕ).

Η μεγάλη εικόνα

Γενικά από το 2015 μέχρι σήμερα το κόστος ζωής στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 29% και στην Ευρωζώνη κατά 32,7% σύμφωνα με την Eurostat. Δηλαδή η συνολική άνοδος είναι μικρότερη αλλά πρέπει βεβαίως να προσμετρηθεί πως οι τιμές έμειναν για χρόνια παγωμένες στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης και της εξαέρωσης των εισοδημάτων και της αγοραστικής δύναμης.

Ωστόσο τώρα, καθώς η ανάπτυξη εδραιώθηκε και τα εισοδήματα αυξάνονται όλα τα τελευταία χρόνια, οι τιμές ακολουθούν. Με τις - διαδοχικές - διεθνείς κρίσεις να τεστάρουν ακόμη πιο πολύ τις ανταγωνιστικές συνθήκες στην ελληνική αγορά.

Μάλιστα, πλέον οι τιμές στην Ελλάδα αυξάνονται ταχύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ με βάση τις ανακοινώσεις της Eurostat. Για αυτό και έχει ειδικό ενδιαφέρον να αποτιμηθεί που υπάρχουν ανατιμήσεις πολύ υψηλότερες από αυτές που ισχύουν στην υπόλοιπη Ευρωζώνη,

Προφανώς θα υπάρχουν και άλλες εξηγήσεις σε κάποιες περιπτώσεις μεγάλου «χάσματος» ανατιμήσεων μεταξύ Ελλάδας και εταίρων. Ωστόσο είναι επίσης προφανές πως σε κάποια είδη και υπηρεσίες κάτι πάει στραβά και πρέπει να αλλάξει στον τρόπο που - διαχρονικά – λειτουργεί η εγχώρια αγορά.

Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει χωρίς παρωπίδες. Είναι ευκαιρία μία που στο τραπέζι είναι η «συμφωνία κυρίων» με τον επιχειρηματικό κόσμο και το θέμα «ακρίβεια» καίει όχι μόνο κοινωνικά αλλά και πολιτικά…