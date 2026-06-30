Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Δερβένι - Δύο νεκροί

Υπό μερικό έλεγχο οι πυρκαγιές σε Μαριολάτα Φωκίδας και Άγιο Δημήτριο Κορινθίας - 48 αγροτοδασικές φωτιές το τελευταίο 24ωρο.

Τελευταία ενημέρωση 23:28

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι, όπου έχουν χάσει δύο άτομα τη ζωή τους. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση, λόγω των ανέμων, και έφτασε κοντά στα πρώτα σπίτια της Λητής στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Στο σημείο παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις με 115 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα για να αποτρέψουν τον κίνδυνο αναζωπύρωσης. Πριν πέσει το σκοτάδι, επιχειρήσαν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός - Στο Ιπποκράτειο νοσηλεύεται 40χρονη με εγκαύματα

Σορός ατόμου, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις στο εσωτερικό οικίας που σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λητής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός εντοπίστηκε κατά τη διαδικασία αποκάθαρσης από τους πυροσβέστες μετά την κατάσβεση της φωτιάς στο σπίτι. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σορό ενός άνδρα σε δασική περιοχή στα όρια με τον οικισμό Λητή, σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι.

Μια γυναίκα ηλικίας 40 ετών νοσηλεύεται με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο, στις 15:40, ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ το δεύτερο, στις 16:40, καλούσε όσους βρίσκονταν στην Λητή να απομακρυνθούν προληπτικά προς το γήπεδο της περιοχής.

Υπό μερικό έλεγχο οι πυρκαγιές σε Μαριολάτα Φωκίδας και Άγιο Δημήτριο Κορινθίας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του δήμου Δελφών. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 17:00, εξελίχθηκε όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κυρίως εντός ρεματιάς όπου κοντά υπήρχαν καλλιέργειες, ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας. Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της, στην περιοχή μετέβη το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, ενώ όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Επιπλέον, σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 17:00, κυρίως εντός αγροτικής έκτασης, χωρίς να κινδυνεύσουν οικίες ή υποδομές. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 91 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 30 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Παράλληλα εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112: Το πρώτο στις 17:25, που ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά και το δεύτερο για την απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Φιλοθέη και Θυμαριώνα προς την Ξυλοκέριζα.

48 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Σε 48 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Απ' αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8. Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.