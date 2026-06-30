Βενεζουέλα: Οι ελπίδες να βρεθούν και άλλοι επιζώντες από τον σεισμό σβήνουν

Τα συνεργεία διάσωσης στη Βενεζουέλα χάνουν τις ελπίδες τους σήμερα ότι θα βρουν και άλλους επιζώντες από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη χώρα την περασμένη εβδομάδα.

Τα συνεργεία διάσωσης στη Βενεζουέλα χάνουν τις ελπίδες τους σήμερα ότι θα βρουν και άλλους επιζώντες από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη χώρα την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από ώρες εξουθενωτικής εργασίας για την αναζήτηση θυμάτων κάτω από τα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν.

Συνεργεία διάσωσης από τον Ισημερινό και τις ΗΠΑ σταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους νωρίς σήμερα στο Μακούτο, μία πόλη στην πολιτεία Λα Γουάιρα -την περιοχή που επλήγη περισσότερο από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου- έπειτα από περισσότερες από 40 ώρες δουλειάς, όταν σταμάτησαν να παίρνουν απαντήσεις από μία μητέρα και τα τρία παιδιά της που είχαν εγκλωβιστεί κάτω από ένα εννιαώροφο κτίριο.

«Τελικά, πιστεύουμε πως οι μέρες έχουν ήδη περάσει και ότι αυτό που θα βρούμε τώρα είναι ο θάνατος», δήλωσε ο ταγματάρχης Χόρχε Μοντανέρο, επικεφαλής της ομάδας EQ11 από το Γουαγιακίλ, που βρίσκεται στις ακτές του Ισημερινού στον Ειρηνικό.

«Δυστυχώς, τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί ευνοϊκά», είπε καθώς στεκόταν ανάμεσα σε μπάζα έχοντας ανοίξει δρόμο ανάμεσα από τέσσερις πλάκες μπετόν στην προσπάθεια να εντοπίσει τα τέσσερα εγκλωβισμένα θύματα.

Περίπου 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς -που σημειώθηκαν με διαφορά δευτερολέπτων και ήταν μεγέθους 7,2 και 7,4 βαθμών στις 24 Ιουνίου- σύμφωνα με υπολογισμούς της NASA. Η έκταση της καταστροφής μπορεί να ειδωθεί από το διάστημα.

Δεν είχαν όλα τα κτίρια που κατέρευσαν επαγγελματικά συνεργεία διάσωσης στο σημείο, με συγγενείς και γείτονες να προσπαθούν να απομακρύνουν μπάζα για να ανασύρουν επιζώντες ή πτώματα, σύμφωνα με επιζώντες και κατοίκους από διάφορες περιοχές.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αντιμετωπίζουμε έναν μεγαλύτερο αριθμό από αυτόν που έχει ήδη αναφερθεί. Μπορώ να δώσω μία εκτίμηση: προμηθευόμαστε -και αυτό έχει συμφωνηθεί με τις τοπικές αρχές- 10.000 σακούλες πτωμάτων», δήλωσε ο Τζιανλούκα Ραμπόλα, ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών στη Βενεζουέλα, από το γραφείο του στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας.

Η κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες λέει ότι τουλάχιστον 1.750 άνθρωποι έχουν πεθάνει και χιλιάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί ως αποτέλεσμα των σεισμών. Περίπου 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι.

Ιστότοπος που προωθείται από την αντιπολίτευση στη χώρα τοποθετεί τον αριθμό των αγνοουμένων γύρω στις 43.000.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ