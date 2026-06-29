Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί από τους σεισμούς - Πάνω από 50.000 οι αγνoούμενοι

Ορισμένες περιοχές της Βενεζουέλας που χτυπήθηκαν από τους δίδυμους σεισμούς την περασμένη εβδομάδα δεν έχουν λάβει ακόμη καμία βοήθεια από το κράτος.

Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 1.719 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, 5.034 τραυματίστηκαν και 15.866 έχουν μείνει άστεγοι. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

Όπως είπε ο κ. Ροδρίγκες, 189 κτίρια ισοπεδώθηκαν, ενώ 666 κατέρρευσαν εν μέρει ή υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές. Συμπλήρωσε πως «609 μετασεισμοί» έχουν καταγραφεί στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης μιας δόνησης μεγέθους 4,2 βαθμών το πρωί της Δευτέρας.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, αλλά όσο περνούν οι ώρες εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων.

Ορισμένες κοινότητες περιμένουν ακόμη για βοήθεια, πέντε ημέρες μετά τους σεισμούς

Ορισμένες περιοχές της Βενεζουέλας που χτυπήθηκαν από τους δίδυμους σεισμούς την περασμένη εβδομάδα δεν έχουν λάβει ακόμη καμία βοήθεια από το κράτος, ούτε γίνεται κάποια προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη διάσωση αγνοουμένων πολιτών, λένε οι κάτοικοι αυτών των πόλεων.

Στο Ελ Χουνκίτο, μια μικρή, ορεινή περιοχή σε απόσταση μόλις 33 χιλιομέτρων δυτικά του Καράκας, όπου συχνά πηγαίνουν για μια διήμερη «απόδραση» οι Βενεζουελάνοι, οι κάτοικοι είπαν ότι έχουν δει ελάχιστους κρατικούς αξιωματούχους. Οι ντόπιοι αγρότες και άλλοι κάτοικοι παρέχουν τα βασικά εφόδια στην κοινότητα.

«Περιμένουμε απαντήσεις, περιμένουμε να καθαρίσουν τα χαλάσματα, να γίνουν επιθεωρήσεις, να στηριχθούν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί σοβαρά», είπε η Κέιλι Ιμπάρα, μια 33χρονη μανικιουρίστα που έχει αναλάβει να μεταφέρει τα παράπονα των κατοίκων στις αρχές. Η κυβέρνηση «πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει», τόνισε.

Το εμπορικό κέντρο του Ελ Χουνκίτο έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και τα κτίρια έχουν καταρρεύσει. Πολλοί κάτοικοι που δεν έχουν πού να πάνε, έστησαν σκηνές σε έναν ανοιχτό χώρο, παρά τον κίνδυνο που διατρέχουν από τα κατεστραμμένα και μισογκρεμισμένα κτίρια.

«Δεν ξέρουμε πού θα βρεθούμε ή για πόσο καιρό θα μείνουμε εδώ», είπε ο Τόνι Αμπρέου, ο ιδιοκτήτης ενός ζαχαροπλαστείου που ζει σε μια σκηνή επειδή το σπίτι του και το κατάστημά του δεν είναι πλέον ασφαλή για να επιστρέψει εκεί.

Υπάρχουν ανεπίσημες αναφορές για νεκρούς μετά την κατάρρευση ορισμένων σπιτιών στις γειτονικές συνοικίες.

Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς βοήθειας προσανατολίζεται στην Λα Γουάιρα, την επαρχία της Βενεζουέλας που επλήγη περισσότερο από τους σεισμούς. Η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί και η Βενεζουέλα έχει λάβει μέχρι τώρα βοήθεια από 24 χώρες – εφόδια, διασώστες, ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για την έρευνα.

Βενεζουέλα: Ο ΟΗΕ θα στείλει 10.000 νεκρόσακους

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών σχεδιάζει να στείλει 10.000 νεκρόσακους στη Βενεζουέλα, εν μέσω φόβων ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά τις επόμενες ημέρες. .

«Δεν πρόκειται να κάνω εικασίες για αριθμούς που η κυβέρνηση (σ.σ. της Βενεζουέλας) δεν έχει ανακοινώσει επισήμως», δήλωσε σήμερα ο συντονιστής του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα Τζανλούκα Ραμπόλα Ντελ Τίνταρο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης εκπροσώπων του Τύπου, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον αριθμό των αγνοουμένων μετά τους ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου.

Επισημαίνοντας όμως πως με 2.500 κτίρια να έχουν καταστραφεί, «τα περισσότερα εκ των οποίων ολοσχερώς», γνωστοποίησε πως ο ΟΗΕ σχεδιάζει να στείλει 10.000 νεκρόσακους στη Βενεζουέλα. «Είναι πολύ λυπηρό και ελπίζουμε ειλικρινά ότι ο αριθμός (των νεκρών) θα είναι πολύ μικρότερος από αυτόν», συμπλήρωσε.

Παράλληλα επαίνεσε την ταχεία κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας και την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν οι κάτοικοι. Αναφέρθηκε σε πάνω από 40 ομάδες διάσωσης από 27 χώρες, κάτι που μεταφράζεται σε «περισσότερους από 2.000 διασώστες και λοιπό προσωπικό στην περιοχή, με περισσότερα από 160 (ειδικά εκπαιδευμένα) σκυλιά». Σωστικά συνεργεία από το εξωτερικό κατάφεραν να ανασύρουν επτά επιζώντες την Κυριακή από τα ερείπια κτιρίων, συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ