Μπέρναμ: H Βρετανία πρέπει να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή - «Πυριτιδαποθήκη» η χώρα

«Δεν χρησιμεύει σε τίποτα να αρνούμαστε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να «αντιμετωπίσει» την «κλιματική αλλαγή» και να περάσει στις «πιο καθαρές ενέργειες», κατά τη διάρκεια επίσκεψής του κοντά στο Μπέρνιγχαμ, όπου χθες, Πέμπτη, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά η οποία τροφοδοτήθηκε από μια ιστορική ξηρασία.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Δεν χρησιμεύει σε τίποτα να αρνούμαστε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε», δήλωσε στο περιθώριο συνάντησης που είχε με πυροσβέστες στο Στούρμπριτζ, προσθέτοντας ότι η Βρετανία πρέπει να «επιταχύνει» τη μετάβαση προς τις καθαρές ενέργειες.

«Δεν είχα δει ποτέ κάτι τέτοιο στη Βρετανία, όπου βλέπουμε ξεκάθαρα ένα ολόκληρο σπίτι κατεστραμμένο να καπνίζει ακόμη», πρόσθεσε μετά την επίσκεψή του στην περιοχή αυτή, όπου τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν δίνοντας μάχη με τις φλόγες.

Συνολικά 19 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς και 18 υπέστησαν ζημιές στη φωτιά, σύμφωνα με τον επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας των Γουέστ Μίντλαντς Σάιμον Τούχιλ, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν «μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές» που οι υπηρεσίες είχαν να αντιμετωπίσουν ποτέ.

Κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους και 54 έλαβαν πρώτες βοήθειες για εισπνοή καπνού, εκ των οποίων 16 νοσηλεύτηκαν.

Φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν τη σφοδρότητα της πυρκαγιάς, κατοικίες που έχουν μετατραπεί σε ερείπια μαυρισμένων τούβλων, με τις στέγες να έχουν καταρρεύσει. Οι κήποι απανθρακώθηκαν και το έδαφος ήταν γεμάτο με συντρίμμια που κάπνιζαν. Σε μία από τις εικόνες, ένας άντρας φαίνεται να φεύγει γρήγορα από το σπίτι του, με μια βαλίτσα στο χέρι.

«Πυριτιδαποθήκη»

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η χώρα είναι "μια πυριτιδαποθήκη αυτήν τη στιγμή", απαριθμώντας «37 πυρκαγιές που σιγοκαίνε σε όλη τη χώρα». Απέναντι στα διαδοχικά κύματα καύσωνα και μια πρωτόγνωρη ξηρασία, έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής COBRA (σ.σ. εθνική επιτροπή αντιμετώπισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών) συγκλήθηκε την Τετάρτη.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα της Αγγλίας (71,3%), συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Στάουρμπριτζ, είναι επί του παρόντος σε κατάσταση ξηρασίας λόγω του καύσωνα που πλήττει κατά κύματα τη χώρα και των σχεδόν ανύπαρκτων βροχοπτώσεων, ένα φαινόμενο που δεν είχε παρατηρηθεί από το 1836.

Στο Στάουρμπριτζ, ο Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε την παραγγελία Canadair για την κατάσβεση πυρκαγιών, υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα αεροσκάφη, που χρησιμοποιούνται συχνά στην ευρωπαϊκή ήπειρο, "θα είχαν κάνει τη διαφορά" στην πυρκαγιά της Πέμπτης.

«Έκτακτη οικονομική υποστήριξη» προετοιμάζεται επίσης για τις υπηρεσίες διάσωσης και πρώτων βοηθειών, οι οποίες ζητούν πρόσθετα μέσα εδώ και ημέρες.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Βρετανίας μίλησε σήμερα για τη «μεγάλη πίεση» που υφίστανται οι πυροσβέστες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, το οποίο τείνει να γίνει το πιο θερμό που έχει καταγράψει ποτέ η χώρα.

Ωστόσο, το κύριο μέτρο που ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ είναι η απαγόρευση, από σήμερα, των ψησταριών μιας χρήσης, οι οποίες αποτελούν μεγάλη απειλή σε περίοδο ξηρασίας: η κατασκευή τους από αλουμίνιο και τα κάρβουνα μπορούν να προκαλέσουν αμέσως φωτιά στην ξερή βλάστηση, η οποία μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.

Ο Άντι Μπέρναμ δεν αναφέρθηκε στους τρόπους ανάπτυξης καθαρής ενέργειας.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αποφασίσει για την εξόρυξη υδρογονανθράκων στη Βόρεια Θάλασσα. Η συντηρητική αντιπολίτευση, όπως και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τον πιέζουν να κάνει περισσότερες γεωτρήσεις εκεί, παρότι ειδικοί θεωρούν τη λεκάνη ώριμη.

Μέχρι τώρα ο Μπέρναμ έχει δηλώσει ότι θα είναι "πραγματιστής" στο θέμα αυτό και πρέπει να αποφασίσει μέσα τις επόμενες εβδομάδες εάν θα επιτρέψει ή όχι την εκμετάλλευση του κοιτάσματος φυσικού αερίου Jackdaw και του κοιτάσματος πετρελαίου Rosebank --ένα φλέγον θέμα εντός του Εργατικού Κόμματος όπως και για τις περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις που αντιτίθενται στα έργα γεώτρησης.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ