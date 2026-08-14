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Χαλκιδική: Ο Δήμος Κασσάνδρας ανέστειλε λόγω της πυρκαγιάς όλες τις εκδηλώσεις

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Χαλκιδική: Ο Δήμος Κασσάνδρας ανέστειλε λόγω της πυρκαγιάς όλες τις εκδηλώσεις
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«Όλοι να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών», παρακαλεί ο Δήμος.

Την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πανηγυριών για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου ανακοίνωσε ο Δήμος Κασσάνδρας, λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πυρκαγιά στην περιοχή.

«Στην παρούσα συγκυρία, απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών, καθώς και η απρόσκοπτη λειτουργία των δυνάμεων και των υπηρεσιών που επιχειρούν στην περιοχή», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου με την παράκληση «όλοι να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών».

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